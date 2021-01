Bude to jízda jako v roce 96? V plné síle jsme schopni porazit každého, tvrdí Kuka

Zatímco první zápasy kvalifikace o postup na mistrovství světa se začnou hrát už v březnu, na začátku června odstartuje mistrovství Evropy, na kterém Češi sice od vzniku samostatné České republiky nechyběli, ale při posledním vystoupení ve Francii ani jednou nevyhráli a play off si nezahráli.

Oslovení experti ale věří, že tentokrát by to mohlo vyjít a svěřenci Jaroslava Šilhavého z náročné skupiny postoupí. "Největším favoritem skupiny je Anglie, ale myslím si, že o druhé místo bude hrát Česko s Chorvatskem," tvrdí někdejší skvělý hráč i trenér Táborský. "Chorvaté jsou sice rychlí a technicky skvěle vybavení, ale když prohrávají, tak umějí být dost neukáznění, a tudíž i zranitelní," dodal na adresu vicemistrů světa.

A i kdyby to nevyšlo, Češi nejen podle Táborského budou mít solidní šanci postoupit mezi šestnáct nejlepších ze třetího místa, odkud se kvalifikují do osmifinále čtyři nejlepší z celkových šesti skupin.

Síla českého týmu by měla spočívat především v týmovém pojetí a nasazení. Což jsou ostatně charakteristiky, které sedí i na aktuálně nejsilnější český tým, pražskou Slavii, kterou bedlivě sleduje Pavel Kuka.

"Recept vidím v pracovitosti a kolektivním pojetí," říká někdejší více než šedesátinásobný reprezentant. "Když bude mít trenér k dispozici zdravé klíčové hráče, mezi něž patří Souček, Coufal či Schick, tak jsme schopni porazit každého."

Program českého týmu na Euru

14. června Česko vs. Skotsko (Glasgow)

18. června Česko vs. Chorvatsko (Glasgow)

22. Června Česko vs. Anglie (Londýn)