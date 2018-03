Česká dvacítka vede Elitní ligu, poradila si i s Itálií

před 1 hodinou

Česká fotbalová reprezentace do 20 let ve čtvrtek porazila výběr Itálie brankou Matěje Chaluše z nastavení 1:0. Po šesti odehraných duelech mají svěřenci Karla Krejčího v nové soutěži na kontě 11 bodů, stejně jako druhé Německo. To má ale ještě zápas k dobru, stejně jako třetí Anglie, která jako jediná zatím dokázala Čechy porazit. V posledním kole se Češi utkají 27. března venku s Nizozemskem.

Utkání Elitní ligy fotbalistů do 20 let v Plzni: ČR - Itálie 1:0 (0:0) Branka: 90.+1 Chaluš. Sestava ČR: Sváček - Souček, Chaluš, Chlumecký, Holík - Havelka, Janošek - Vodháněl (83. Bucha), Hlavatý (45. Matoušek), Lingr (69. Blecha) - Šašinka (69. Kuchta). Trenér: Krejčí.

