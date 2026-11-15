Češi z jediné střely na bránu šokovali Chorvaty. Po nuzném výkonu ale sestupují

Čeští fotbalisté v závěrečném kole Ligy národů prohráli v Chorvatsku 1:2, ve skupině obsadili bez bodu poslední místo a sestoupili z elitní úrovně. V Osijeku otevřel skóre už ve druhé minutě Ivan Perišič. V 84. minutě vyrovnal Adam Hložek, ale záhy vrátil favoritovi vedení Lovro Majer.
Po dnešní porážce je jisté, že Češi při nadcházejícím losu kvalifikace o mistrovství Evropy 2028 nebudou nasazeni v nejvýhodnějším prvním koši, kam ze třetí příčky pronikl jejich soupeř.
Národní tým prohrál i šestý zápas pod vedením španělského kouče Santiho Denii a prodloužil rekordní sérii porážek na sedm utkání. Delší výsledkovou krizi nezažila reprezentace ani v samostatné historii, ani v éře Československa.
Češi i po osmém vzájemném duelu čekají na vítězství nad Chorvaty, v Osijeku prohráli stejně jako loni v kvalifikaci o mistrovství světa (1:5). Šanci na udržení mezi elitou mohli mít i z posledního místa, přímo sestupují pouze dva nejhorší celky napříč čtyřmi skupinami úrovně A. Aktuálně jsou ale vinou horšího skóre i za Tureckem ze skupiny A1, předstihnout mohou už jen Srby ze skupiny A2.
Češi šli do zápasu s cílem oplatit soupeři zářijovou prohru 1:2 v Edenu, pouze vítězství by jim zajistilo posun v tabulce. Denia udělal oproti poslední porážce 0:2 se Španělskem šest změn v sestavě. V bráně dostal důvěru Kinský. Místo vykartovaného kapitána Krejčího nastoupil na stoperu Vlček, poprvé od začátku za reprezentaci hráli Kabongo s osmnáctiletým Hopim.
Chorvaté nasadili nejsilnější sestavu včetně hvězdného kapitána Modriče.
Domácí rozjásali takřka vyprodanou Opus Arenu pro 13 tisíc diváků už po 93 sekundách hry. Po bleskovém protiútoku Beljo ještě posunul míč na Perišiče a ten sám před Kinským s přehledem zakončil. Se 41 góly druhý nejlepší střelec historie chorvatské reprezentace si v šestém zápase proti Česku připsal už čtvrtý zásah.
Češi se po inkasované brance rychle oklepali a v první půlhodině se soupeři herně vyrovnali. Krátce po Perišičově trefě se do dvou nadějných střeleckých pozic dostal Hopi, proti reprezentaci země svých rodičů ale neskóroval. Chorvatům patřil závěr poločasu a ve 41. minutě měli další velkou šanci, po závaru před bránou musel Kinský zneškodnit Gvardiolovu dorážku.
Hosté se snažili o kombinační fotbal, po ztrátě míče ale měli problémy s protiútoky soupeře. V 50. minutě "Vatreni" takřka zopakovali gólovou akci z úvodu duelu, po Beljově nabídce tentokrát Sučič minul. Vzápětí si Kovačič narazil se Sučičem a ocitl se sám před Kinským, český brankář vytáhl dobrý zákrok.
Svěřenci španělského kouče se po změně stran ztěžka dostávali do útočných akcí a převaha balkánského celku s přibývajícím časem rostla. V 70. minutě se připomněl Modrič, držitel Zlatého míče za rok 2018 z dálky protáhl Kinského.
V 84. minutě přišlo zničehonic vyrovnání. Hložek se na hranici vápna prodral k míči a pohotově ho i s přispěním teče bránícího Čalety-Cara poslal do sítě. Radost hostů však trvala jen dvě minuty, než Majer přízemní střelou ke vzdálenější tyči přece jen zajistil domácím vítězství.
Česká reprezentace sestoupila z elitní skupiny Ligy národů okamžitě po postupu stejně jako při první účasti před čtyřmi lety. V posledních devíti zápasech uhrála jedinou remízu. Chorvati uspěli po sérii čtyř porážek a čeká je baráž o udržení proti jednomu z týmů úrovně B.
Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A3:
Chorvatsko - Česko 2:1 (1:0)
Branky: 2. Perišič, 87. Majer - 84. Hložek. Rozhodčí: Godinho - P. Martins, Freire - T. Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Stanišič, Bilič (trenér) - Hložek. Diváci: 12.009.
Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Vuškovič, Čaleta-Car, Gvardiol - Modrič, Kovačič (64. Marco Pašalič) - P. Sučič, Baturina (73. Majer), Perišič - Beljo (64. Matanovič). Trenér: Bilič.
Česko: Kinský - Coufal, Zima (64. Prebsl), Vlček, Sláma - Červ (84. Kozel), Král - Hopi (64. Ambros), M. Sadílek (64. Daněk), Kabongo (73. Naderi) - Hložek. Trenér: Denia.
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