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Sport

Češi proti Chorvatsku málem vyčarovali senzační bod, připravil je o něj těsný ofsajd

Sport
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Čeští fotbaloví reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1:2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou.

Michal Sadílek
Záložník české reprezentace Michal Sadílek po prohře s Chorvatskem v utkání Ligy národůFoto: ČTK – Kamaryt Michal
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Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení jednačtyřicetiletý kapitán Luka Modrič po strašidelné chybě Adama Karabce. V 54. minutě srovnal právě Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marco Pašalič. Vzápětí vstřelil druhý gól domácích i debutující Matěj Radosta, jenže VAR odhalil, že mu předcházel ofsajd přihrávajícího Adama Hložka.

Český celek neporazil Chorvaty ani v sedmém vzájemném zápase. Národní tým v prvním utkání v sezoně a po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa počtvrté za sebou nezvítězil.

V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítá rovněž v Edenu bronzové medailisty z letního šampionátu Angličany.

Utkání 1. kola skupiny A3 fotbalové Ligy národů:

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Česko - Chorvatsko 1:2 (0:0)

Branky: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. Marco Pašalič. Rozhodčí: Sozza - Bindoni, Imperiale - Marini (video, všichni It.). ŽK: Červ, Král - Vuškovič. Diváci: 15.421.

Česko: Horníček - Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma (83. Zmrzlý) - M. Sadílek, Červ (67. Král) - Ambros (67. Radosta), Šulc (83. Sejk), Karabec (74. Šubert) - Hložek. Trenér: Denia.

Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Vuškovič, Gvardiol, Perišič - Modrič (76. Mišič), Kovačič - L. Sučič (63. Mario Pašalič), P. Sučič (88. Vlašič), Ivanovič (63. Marco Pašalič) - Matanovič (63. Budimir). Trenér: Bilič.

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