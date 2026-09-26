Češi proti Chorvatsku málem vyčarovali senzační bod, připravil je o něj těsný ofsajd

Čeští fotbaloví reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1:2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou.
Všechny branky padly v Edenu až po přestávce. Chorvaty poslal brzy po změně stran do vedení jednačtyřicetiletý kapitán Luka Modrič po strašidelné chybě Adama Karabce. V 54. minutě srovnal právě Karabec, ale v 77. minutě rozhodl střídající Marco Pašalič. Vzápětí vstřelil druhý gól domácích i debutující Matěj Radosta, jenže VAR odhalil, že mu předcházel ofsajd přihrávajícího Adama Hložka.
Český celek neporazil Chorvaty ani v sedmém vzájemném zápase. Národní tým v prvním utkání v sezoně a po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa počtvrté za sebou nezvítězil.
V dalším duelu elitní skupiny A3 Ligy národů přivítá rovněž v Edenu bronzové medailisty z letního šampionátu Angličany.
Utkání 1. kola skupiny A3 fotbalové Ligy národů:
Česko - Chorvatsko 1:2 (0:0)
Branky: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. Marco Pašalič. Rozhodčí: Sozza - Bindoni, Imperiale - Marini (video, všichni It.). ŽK: Červ, Král - Vuškovič. Diváci: 15.421.
Česko: Horníček - Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma (83. Zmrzlý) - M. Sadílek, Červ (67. Král) - Ambros (67. Radosta), Šulc (83. Sejk), Karabec (74. Šubert) - Hložek. Trenér: Denia.
Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Vuškovič, Gvardiol, Perišič - Modrič (76. Mišič), Kovačič - L. Sučič (63. Mario Pašalič), P. Sučič (88. Vlašič), Ivanovič (63. Marco Pašalič) - Matanovič (63. Budimir). Trenér: Bilič.
Přenos skončil Česko - Chorvatsko 1:2. Domácí na vyrovnání nakonec nedosáhli
Sledovali jsme online z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Chorvatskem.
Další klín mezi Evropu a Trumpa. Putinův šéfdiplomat se postavil za Spojené státy
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku obvinil Evropu, že systematicky brání mírovým plánům pro Ukrajinu, což je podle něj v rozporu s postojem Spojených států. Dodal, že Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině „bez ohledu na okolnosti.“
ŽIVĚ Rusové trefili datové centrum v Kyjevě. Řada televizních stanic se odmlčela
Ruské útoky v sobotu znovu zasáhly datové centrum v Kyjevě, což způsobilo výpadek několika televizních stanic, napsal zpravodajský server Kyiv Post. Při vzájemných dronových útocích Ruska a Ukrajiny zahynulo nejméně 13 lidí.
V centru Prahy hořelo v bytě, několik lidí ošetřují záchranáři, doprava stojí
V centru Prahy dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Několik lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli zásahu je zastavený provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů, policie a záchranné služby. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.