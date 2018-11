Češi? To není soupeř velkého formátu, ohrnují Poláci nos před vzájemným soubojem

před 5 hodinami

Polští fotbalisté chtějí v dnešním přípravném zápase s českou reprezentací přerušit sérii bez výhry. Vítězství by znamenalo hlavně psychickou vzpruhu pro nového trenéra národního týmu Jerzyho Brzenczka, píšou polská média.

"Tak dlouho čekal nový reprezentační kouč na první vítězství naposledy před osmnácti lety," napsal server Onet.pl. Tehdy trenér Jerzy Engel nevyhrál v úvodních šesti zápasech na lavičce polského výběru.

Brzenczek podle internetového portálu Przeglond Sportowy ví, že čas na experimenty skončil, a i když jde jen o přátelské utkání, nebude riskovat a vsadí především na kapitána Roberta Lewandowského. Brzenczek nastoupil do funkce v létě po Adamu Nawalkovi po mistrovství světa.

"Šampionát, který dopadl pro Poláky katastrofálně, rozložil atmosféru v týmu a někteří hráči měli po začátku nové sezóny problémy s výkony ve svých klubech," uvedla na svém webu televize TVN24.

Šéf Polského fotbalového svazu Zbigniew Boniek ujistil Brzenczka, že letošní podzim nebude mít vliv na hodnocení jeho práce. Měl to být čas zkoušek a experimentů, doba pro sestavení mužstva a vytvoření taktiky před blížící se kvalifikací na Euro 2020.

Polští fotbalisté ale ve čtyřech zápasech pod Brzenczkovým vedením ani jednou nevyhráli. "Češi nejsou soupeřem velkého formátu, ale vítězství by bylo pro trenéra velmi cenné z psychologických důvodů," uvádí TVN24 s tím, že tým by se mohl dát dohromady a do jara by trenér s větším klidem mohl doufat, že se zlepší situace hráčů v jejich klubech.