Češi proti Slovensku nic zvláštního nepředvedli, míní Ševčenko

před 47 minutami

Ukrajině stačí k postupu ze skupiny v zápase s Českem remíza. Podle Andreje Ševčenka ale chtějí úterní duel vyhrát.

Charkov - Přestože fotbalistům Ukrajiny stačí v úterním třetím utkání Ligy národů proti Čechům k jistotě prvenství ve skupině B1 bod, trenér Andrej Ševčenko na remízu nechce hrát. Tuší, že jeho svěřence čeká těžší duel než v září, kdy v Uherském Hradišti porazili český tým 2:1. I proto, že soupeř se podle něj po příchodu nového kouče Jaroslava Šilhavého zvedl a získal větší motivaci.

"Nebudeme spoléhat na remízu, s tou se nespokojíme. Chceme vyhrát. Víme, jak důležitý zápas nás čeká. Připravujeme se velmi pečlivě, dnes večer ještě budeme mít další teorii a video," řekl na tiskové konferenci v Charkově Ševčenko, jehož celek vyhrál oba předchozí zápasy ve skupině a má v čele tabulky tříbodový náskok před českým týmem.

"Na to, že nám stačí remíza, nehledíme. Hrajeme doma, máme dobrý tým. Budeme se snažit vyhrát. Ale nesmíme zase bláznit a za každou cenu se vrhat do útoku. Musíme plnit taktické pokyny a snažit se z toho získat co nejvíce," dodal záložník Taras Stěpaněnko, kterého čeká jubilejní 50. zápas v reprezentaci.

Ukrajinci bedlivě sledovali sobotní výhru Čechů 2:1 na Slovensku při premiéře trenéra Šilhavého. "Z toho, co jsme viděli, se s příchodem nového trenéra změnila především motivace. Český tým se stal agresivnějším a houževnatějším. Češi v zápase se Slovenskem více chtěli vyhrát, v klíčových momentech dali góly a zaslouženě zvítězili," uvedl Ševčenko.

"Všimli jsme si, že Češi byli velmi motivovaní. Na druhou stranu nic zvláštního nepředvedli. Přesto si zasloužili zvítězit," prohlásil Stěpaněnko.

Ševčenka výhra Čechů nepřekvapila. "Liga národů je soutěž, která je navržena tak, aby odpovídala šancím jednotlivých týmů. Týmy ve skupinách jsou přibližně na stejné úrovni, o všechny výsledky je velký boj. I v naší skupině jsou všechny zápasy strašně vyrovnané," připomněl Ševčenko, že všechna tři dosavadní utkání skupiny B1 skončila jen o gól.

V úvodním vzájemném duelu v září Ukrajinci po rychle inkasované brance otočili stav trefami v nastavení první a druhé půle. "Nebudeme měnit model naší hry. Fungovalo to a hráči se v tom cítí dobře. Samozřejmě k nějakým drobným úpravám může dojít, ale chceme dominovat," prohlásil dvaačtyřicetiletý bývalý útočník AC Milán, Dynama Kyjev a Chelsea.

Jeho tým si bude muset dát pozor na českého záložníka Bořka Dočkala, který na Slovensku přihrál na oba góly. "Jeho akcím jsme se s trenéry věnovali, připsal si dvě asistence. Ale nemyslím, že je to druhý Ronaldo nebo Messi. Musíme si dát pozor na celý soupeřův tým," řekl Stěpaněnko.