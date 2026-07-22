Bylo mi z toho smutno, říká Hašek o situaci kolem nároďáku. Odvolání ho nikdy nepřebolí

Kouč Ivan Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. Dvaašedesátiletý kouč to řekl v dnešním rozhovoru pro ČTK a Sport.cz v areálu ČAFC Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu mu bylo smutno.
Hašek byl trenérem reprezentace v kvalifikaci, v jejím závěru však byl odvolán. V baráži a na šampionátu už tým vedl Miroslav Koubek. Češi v Americe uhráli jen jeden bod a vypadli již ve skupině.
"Nechci naše hodnotit. Mohlo by se zdát, že hodnotím z hlediska nějaké ukřivděnosti. Expertů je tady hodně, ať to hodnotí oni," uvedl Hašek, který se dnes zúčastnil předávání elektrického vozíku Ivo Viktorovi od Nadace fotbalových internacionálů.
Netají, že odvolání mu vzalo velký sen. "Nepřebolí mě to nikdy, protože jsem chtěl celý život postoupit na mistrovství světa jako trenér. Nepovedlo se to, tak třeba se to ještě někdy povede," řekl kouč, který se jako hráč zúčastnil MS 1990 v Itálii.
Nové angažmá zatím nemá. "Něco pomalu řeším, ale ne že bych někam spěchal. Když bude něco zajímavého, tak se rozhodnu. Ale do zahraničí," uvedl Hašek.
U reprezentace po šampionátu skončil nejen trenér Koubek, ale také pár hráčů v čele s Patrikem Schickem. Už za dva měsíce přitom národní tým čeká Liga národů proti mistrům světa Španělům, Anglii a Chorvatsku. "Zápasy, které nároďák čekají, jsou o možnosti obrovské zkušenosti. Hráči se budou měřit s nejlepšími na světě, to je zase může posunout dál. Takové duely dají týmu zase nějakou budoucnost nejen pro Euro, ale na celý čtyřletý cyklus, na který by se to mělo zaměřit. Aby vrcholem zase bylo MS," řekl kouč.
Konec Koubka a některých hráčů sledoval na dálku. "Nechci to hodnotit. Bylo mi z toho smutno," uvedl.
Z týmu pronikly informace, že během šampionátu v něm nepanovala dobrá atmosféra. "Můžu mluvit za dobu, kdy jsem tam byl. Myslím, že atmosféra nebyla špatná. Neměl jsem s hráči jediný problém, že bych na ně musel křičet, což mě až udivuje. Jsem spíš náročný na dochvilnost, aby každý přišel včas. Myslím, že v tomhle chyba není," řekl Hašek.
Ze služeb asociace odešel i jeho bývalý asistent Jaroslav Köstl, který dokončil kvalifikační skupinu jako dočasný trenér. "Je to škoda, že z asociace vypadl. Je to jeden z nejschopnějším mladých trenérů, co tady máme. Říkal jsem mu po mém konci, ať klidně zůstane a prodlouží smlouvu jako asistent. Chlapík, který toho na svůj věk odkoučoval hodně a má rozhled. Je škoda, že odešel," uvedl kouč.
Noční zápasy šampionátu nesledoval živě, pustil si je až ráno. "Turnaj jsem sledoval jako fanoušek. Bylo to mistrovství, které mělo obrovský zásah do celého světa, sledovali ho skoro všichni. Byly plné stadiony a co se týče hry, vyhrál tým, který byl nejlepší, což je taky dobře," řekl Hašek.
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