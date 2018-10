Velmi dobrý výkon, lepší než na Slovensku, těšilo Šilhavého navzdory prohře

před 1 hodinou

Kouče Šilhavého plní před kvalifikaci mistrovství Evropy 2020 optimismus.

Charkov - Ačkoli čeští fotbalisté prohráli na Ukrajině 0:1, podle trenéra Jaroslava Šilhavého předvedli mnohem lepší výkon než při sobotní výhře 2:1 na Slovensku. Tentokrát ale postrádal lepší efektivitu v koncovce. Věří však, že s takovými výkony budou Češi schopni úspěšně bojovat v blížící se kvalifikaci mistrovství Evropy 2020.

"Výsledek je to pro nás špatný, ale výkon byl velice dobrý. Byly tam pasáže, jak bychom si naši hru představovali. Hráli jsme, nebáli jsme se, chtěli jsme balon, vytvářeli jsme si šance. Chyběla jen efektivita v zakončení, ale předvedli jsme mnohem lepší výkon než na Slovensku, i když jsme prohráli," hodnotil Šilhavý.

Těšilo ho, že zatímco před měsícem Ukrajina český výběr přehrávala, tentokrát jí reprezentanti byli vyrovnaným soupeřem. "Byly tam i pasáže, kdy jsme je zatlačili. Byli jsme jim rovnocenným soupeřem a myslím si, že se o výhru strachovali," prohlásil Šilhavý, který si tak po výhře na Slovensku připsal první porážku v nové roli.

Češi tak přišli o šanci na první místo ve skupině Ligy národů, které uzmula Ukrajina, a čeká je souboj se Slovenskem o druhou pozici, znamenající záchranu ve druhé lize.

"První místo už má Ukrajina a my si to rozdáme o druhé místo se Slovenskem. Zaručuje, že zůstaneme ve druhém koši pro následná losování, takže ho určitě chceme udržet," ujistil Šilhavý. "Pokud budeme takhle pracovat, tak jsme schopni udržet druhé místo a uspět i v následné kvalifikaci na Evropu," věří.

Proti Ukrajině udělal pět změn v sestavě, z toho dvě vynucené. "Trenéři brankářů přišli s tím, že by chtěli vidět v akci i Pavlenku. On i Tomáš Vaclík chytají v dobrých klubech a chtěli jsme je vidět v ostrých zápasech, abychom mohli spravedlivě vybrat jedničku pro kvalifikaci," vysvětlil Šilhavý změnu v brance. "Jankta jsme také chtěli vidět. Útočníci jsou vyrovnaní, tak jsme to protočili," dodal.

Z prvního srazu po nástupu do funkce po Karlu Jarolímovi má dobrý pocit. "S klukama jsme našli společnou řeč. Klukům nebyla jedno kritika po předchozích zápasech. Vzali to za správný konec. Věřím, že to takhle bude pokračovat. Cítím z týmu energii. Jsme na začátku a věřím, že se budeme dále zlepšovat a že to bude dobré," řekl Šilhavý.