Brabec se těší na reprezentaci v Plzni. Na Euro patříme my, ne Kosovo, říká

V říjnu pomohl českým fotbalistům v evropské kvalifikaci premiérovým gólem v národních barvách k výhře 2:1 nad Anglií a prožil životní zápas, nyní obránce Jakub Brabec doufá v další úspěšné reprezentační utkání.

Tým trenéra Jaroslava Šilhavého ve čtvrtek přivítá Kosovo a v případě vítězství si už před nedělním závěrečným duelem kvalifikace v Bulharsku zajistí postup na šampionát. Navíc se hraje v Plzni, za kterou Brabec nastupuje.

"S Anglií to byl obrovský zážitek, asi životní zápas. Plný stadion tady doma, ještě po takovém průběhu, že se nám podařilo vyhrát. Takové vyhodnocení daného utkání ale přijde až s nějakou dobou zpětně, dnes to ještě až tak nevnímám. Pro mě bude hlavně důležité, aby to utkání, které jsme zvládli, pomohlo k postupu. Věřím, že to ve čtvrtek skončí vítězně," řekl Brabec novinářům na srazu týmu v Praze.

Reprezentanti mají na postupovém druhém místě skupiny jednobodový náskok před třetím Kosovem. V posledním kole kvalifikace se v neděli představí v Bulharsku, zatímco soupeř přivítá vedoucí tým a favorita Anglii.

"Budeme se trošku upínat na to, abychom to doma zvládli, vyhráli a potvrdili postup. Je to pro nás klíčové, chceme to zlomit už ve čtvrtek, zvlášť s hlavním konkurentem v boji o postup. Měli bychom potvrdit, že na Euro patříme my a ne oni. Věřím, že využijeme výhodu domácího prostředí," uvedl Brabec.

"Pojistka v podobě utkání v Bulharsku tam je. Kdyby se nám to nedejbože nepovedlo ve čtvrtek, může nás to nějak zachránit. To je obrovská výhoda, kterou i Kosovo nějak vnímá. Ale já to vnímám tak, že to musíme zvládnout doma a nad ničím nespekulovat," dodal sedmadvacetiletý stoper.

V úvodním vzájemném duelu v Prištině, kde Kosovo v září vyhrálo 2:1, nenastoupil. "V tom utkání hodně těžili z toho, že hráli doma. Věřím, že jim to teď může chybět. Když se podíváme na soupisku, na hráče, v jakých klubech nastupují, je to kvalitní tým. Takhle Kosovo dřív brané nebylo. Ale my se nemůžeme za nic schovávat, i my máme kvalitní mužstvo, hrajeme doma, takže věřím, že to bude vidět na hřišti," řekl Brabec.

Postup s národním týmem by mohl slavit na stadionu v Plzni, kde patří k oporám Viktorie. "Jsem rád, že je to v tenhle okamžik v Plzni. Uvidíme, kdo z nás Plzeňáků dostane šanci, jsme tu tři. Pro mě osobně, kdybych hrál, to může být nějakým způsobem výhoda než hrát na jiném stadionu. Ale je nás tam 11, jeden člověk to moc neovlivní," usmál se Brabec.

V nedělním duelu v Bulharsku, který se bude hrát kvůli disciplinárnímu trestu domácích za rasistické projevy fanoušků před prázdným hledištěm, čeští reprezentanti poprvé nastoupí ve venkovní zelené sadě dresů.

"Překvapilo to asi všechny, ale rozhodně nejsou ošklivé. Nezvyk to bude, ale na druhou stranu třeba budeme stejně takhle výrazně i hrát. Hlavně aby dresy byly vítězné," dodal Brabec.