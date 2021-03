"To je fór, že?" Kouč popsal jednání se svazem, za stěhování Estonci dali osm milionů

Pro Estonsko měl být zápas s českou reprezentací fotbalovým svátkem, místo toho funkcionáři pobaltské země hasí jeden problém za druhým a budou rádi, až bude start kvalifikace MS za nimi. Na vině jsou stoupající čísla nakažených onemocněním covid-19.

Zatímco v kvalifikaci mistrovství Evropy před dvaadvaceti lety nastoupila česká reprezentace na ministadionu uprostřed parku s rozkvetlými kaštany, druhý duel Estonska s Českem měl mít daleko důstojnější kulisy. V Tallinu sice vyrostla moderní aréna pro 15 000 diváků, ve středu ale zůstane prázdná.

Kvůli vládnímu zákazu se duel odehraje na neutrální půdě v Polsku. Stěhování do Lublinu pro Estonce znamenalo nemalou organizační výzvu. Fotbalový svaz si pořádání dvou menších akcí sice vyzkoušel už loni v Lotyšsku, ale jak uvádí sportovní server Delfi.ee, zářijové zápasy kvalifikace ME žen s Ruskem a jednadvacítky se Srbskem byly ve srovnání se zápasem áčka mužů spíše legrace.

Pořadatelé nyní vytvořili speciální tým deseti lidí, kteří mají zápas v exilu na starosti. Z Tallinnu do Lublinu byl vyslán pouze jeden nákladní vůz s vybavením pro národní tým, ostatní věci zařizují Estonci až na místě. V Polsku si musí vše najmout - občerstvením počínaje, ochrankou konče. Suma sumárum za zápas se Součkem a spol. zaplatí přibližně 300 000 eur, tedy přes osm milionů korun.

A navíc přijdou o výhodu domácího prostředí. "Každý by raději hrál doma," říká reprezentant Vlasij Sinjavskij, na klubové úrovni útočník Karviné. "Pro soupeře to bude spíš výhoda. Je jim vlastně jedno, jestli cestují do Polska anebo Estonska, ale my jsme na tom biti," zdůrazňuje.

Stadion ovšem nebyl jediným neobvyklým problémem, který musel estonský svaz řešit. Kvůli covidu-19 spadla do karantény hned polovina týmu včetně trenéra Thomase Häberliho, funkcionáři museli v pondělí v noci narychlo shánět trenérský záskok a volba padla na Martina Reima, který národní tým už v minulosti vedl.

"V deset hodin večer zavolal prezident svazu Aivar Pohlak. Požádal jsem ho, aby mi první dvě věty zopakoval. Zajímalo mě, jestli si uvědomuje, že ještě není první duben," popisoval Reim.

"Upřímně nevím, proč si vybrali mě. Ale nebyl čas o tom dumat, bylo nutné se rozhodnout. Bylo snadné říci ne. Na druhou stranu si uvědomuju, že mám tu výhodu, že řadu hráčů znám a neskočím do vody na neznámém místě," dodal Reim.

Šéfa svazu požádal o deset minut na rozmyšlenou. "Potřeboval jsem to probrat se ženami, co mám doma. Není to jen jízda do města a z města. Nakonec jsem v jednu hodinu v noci dorazil na hotel a odevzdával vzorek na testování," pokrčil rameny na tiskové konferenci.

Utkání jeho týmu s českou reprezentací začíná v Lublinu ve 20.45. Online ze zápasu můžete sledovat ZDE.