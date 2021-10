Bělorusko - Česko 0:2. Češi zvládli šichtu v Bělorusku. Trefili se Schick a Hložek

65.

A teď už je to druhá branka v síti Běloruska. Skvěle to udělal Zima, který v defenzívě vystihl kombinaci soupeře a následně doplnil ofenzívu. Na střelu si to chvíli chystal Schick, ale nakonec přišla přihrávka doleva na ADAMA HLOŽKA, jenž pálil z první tvrdě a přesně pod břevno.