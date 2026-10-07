Vysmál se mu celý stadion, píší Angličané o Coufalovi. Jeho zkrat označili za komický

Ten zkrat nemohl zůstat bez povšimnutí. Nepochopitelný vlastní gól Vladimíra Coufala složil českou snahu v utkání fotbalové Ligy národů proti Anglii a nasměroval favorita k vítězství 3:0. A britská média si na kapitánovi poraženého celku smlsla.
Český výběr téměř půl hodiny odolával ve Wembley favoritovi, než přišel Coufalův úlet.
Centr Harryho Kanea do pokutového území, kde nebyl žádný z jeho spoluhráčů, poslal pravý bek nekompromisně za záda zděšeného gólmana Lukáše Horníčka.
„Coufal si srazil centr do vlastní branky komickým způsobem,“ referoval web anglického sportovního kanálu Sky Sports.
„Když se opakovaný záběr objevil na obrazovkách, téměř celé Wembley se bývalému hráči West Hamu vysmálo,“ připomněl Sky Sports Coufalovo dlouholeté působení v Londýně.
„Směšný gól,“ přidal se deník Guardian.
„Byla to zvláštní situace,“ souhlasil další list Daily Mail. „Na Coufalovu obhajobu snad lze říct jen to, že Anglie už v té chvíli svým fotbalem dostala český tým pod takový tlak, že chyby začínaly být nevyhnutelné,“ připojil Daily Mail.
„Cítil jsem Ezeho na zádech a on v poslední chvíli cukl. Balon od Kanea byl brutální. Když jsem dělal poslední krok, už jsem se nestihl ohlídnout, že už ho nemám na zádech,“ líčil sám Coufal situaci v rozhovoru pro ČT sport.
„Mohl jsem to pustit. Snažil jsem se míč odehrát mimo bránu, bohužel už jsem byl moc blízko. Měl jsem možná zachovat víc klidu, dalo se to vyřešit líp,“ uznal nešťastník zápasu.
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