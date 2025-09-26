Fotbal

Fotbalová Plzeň mění majitele. Viktorii koupil nejbohatší Čech

před 5 minutami
Novým většinovým majitelem fotbalové Viktorie Plzeň je podnikatel Michal Strnad. Adolf Šádek zůstává předsedou představenstva a generálním ředitelem.
Michal Strnad
Michal Strnad | Foto: Václav Vašků

Další zprávy