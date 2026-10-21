Fotbalová Plzeň má trable. Rozpory odhalil i případ Chorý

Fotbalová Plzeň má v Česku nejbohatšího majitele, ale její výsledky povážlivě upadají. Tým, který vyhlásil útok na mistrovský titul, se nachází na devátém stupínku s jedenáctibodovým mankem na vedoucí Slavii. Evropská liga? Dva zápasy, dvě prohry. Co se ve Štruncových sadech děje?
Dlouho ve Viktorii platil základní zákon: „Co řekne Áda, je svaté.“ Adolf Šádek, workoholik, tímhle stylem vynesl západočeský klub z provinčních poměrů až do prestižní Champions League.
Ale to je minulost. Západočeská chlouba už Ligu mistrů čtyři roky nehraje a její dlouholetý výkonný šéf už absolutistickou moc nemá.
Michal Strnad, zbrojařský magnát a bezkonkurečně nejbohatší Čech, totiž nepřinesl do klubu pouze finanční možnosti, o kterých se jeho předchůdcům ani nezdálo, ale i odlišný způsob řízení.
One man show nahradila korporátní kultura, kde klíčové kroky podléhají několikastupňovému schvalovacímu procesu. Tomu odpovídá i rozšíření specializovaných oddělení a rozdělení kompetencí.
To Šádkovi svázalo ruce. Byť má stále na povel sportovní linii.
Kdyby tomu tak nebylo, nejspíš by již seděl ve Štruncových sadech zpátky Tomáš Chorý. Navzdory všem blikancům, kvůli nimž již jednou dvoumetrový chasník dostal z A-týmu v Edenu kopačky a po dalším trapném zkratu v utkání s Hradcem Králové dostal v červenobílé rodině definitivní stopku.
Jenže Šádek má pro podobné typy slabost. Pamatujete, jak si pochvaloval, že v šatně dává přednost vlčákům, kteří se nenechají požrat konkurencí, před hodnými a poslušnými beránky?
Navíc toho s Chorým tolik prožili během zlatých viktoriánských časů! Mistrovské koruny, výstup až do základní skupiny Ligy mistrů, další cenné evropské zářezy, to je výborné vysvědčení pro oba.
Takže ze Šádkova pohledu, proč nenavázat na tuhle nit? Věří, že by notorického průšviháře silou své autority postavil do latě a udržel na bezpečné uzdě. Bonusem za to by měla být vydatná porce gólů v Chorého balení, která by západočeské mužstvo vytáhla nahoru. Ostatně po produktivní devítce prahne i kouč Radoslav Kováč.
Jenže na druhé straně jsou data, kterými se v Plzni zabývá stále více se rozšiřující specializované analytické pracoviště. A odborníkům samozřejmě nemohlo uniknout, že Chorého magie již na mezinárodní scéně nefunguje. Přitom Strnadova fotbalová filiálka má v plánu neztratit se ani na evropském nebi.
Před pár lety by se Šádek přes tuhle překážku přenesl a prosadil by si svou, dnes už to tak jednoduché není. Jak se na to adaptuje? Napoví maličká retrospektiva.
Šádek manažersky v českém fotbale vyrůstal v éře protřelých šíbrů, kteří mezi sebou sváděli kohoutí zápasy na hřišti i mimo ně. Včetně přetahované na transferovém poli. Když někdo někomu vyfoukl jeho přestupového sumce, byl za velkého frajera.
Aby ne, když se tihle chlapíci řídili heslem, které Ivan Horník vytesal do památné věty: „Silnější pes mr...“
Zároveň tyhle manažerské predátory charakterizovala mimořádná akčnost. Byla to nutnost, sotva něco zavětřili, museli okamžitě jednat. A to by nešlo, kdyby se museli doprošovat o razítko nadřízené.
Navrch se nebáli riskovat. Situace z léta 2022. Viktorka balancovala nad propastí. Tížily ji milionové dluhy a všichni čekali, že kromě hledání finančního spasitele si vypomůže rozprodejem hráčského kádru. Ovšem Šádek roztočil ruskou ruletu.
„Já jsem si na svoji osobu půjčil 100 až 150 milionů korun, abych zachránil Plzeň,“ práskl na sebe v dokumentární sérii Zázrak ze západu.
Zásluhou toho mohl tým nerozprodat, ale naopak posílit. A tak třeba políčil na spícího kanonýra Jana Klimenta, kterému dal šanci na probuzení. Podnikatelský záměr byl jasný: postoupit do základní fáze Ligy mistrů a astronomickými prémiemi, které jsou s tím spojené, splatit dluhy.
Co se zdálo šíleností, se proměnilo v pohádku. Viktoriáni vybojovali vstupenku mezi evropskou fotbalovou smetánku a postupový gól nevstřelil nikdo jiný než Kliment.
Hra vabank prostě zázračně vyšla. Šádek si mohl odfouknout, současně se však tím sevřel do kleští. Oddlužený klub mohl prodat, ale za cenu toho, že už nebude doma jediným pánem.
Nyní se s tím učí žít. Že se to neobejde bez třecích ploch, si nemusíme namlouvat.
Viktoria momentálně jako by stála na rozcestí a balancovala mezi nadnárodní modernizací a Šádkovou klasikou. Tahle nejednotnost prostředí způsobuje trable.
Když byl kvůli nedostatečným inovacím ve hře odvolán Miroslav Koubek, Šádek letěl vrtulníkem do Karviné pro nástupce Martina Hyského. Jenže jeho ozdravná kúra se po slibném úvodu zvrtla v prohlubování příkopů mezi příznivci a odpůrci Hyského medicíny.
Ve finále to nemohlo skončit jinak než rozchodem a dohady o tom, zda to Viktoria myslí s opravdovou mezinárodní rekonstrukci ve všech patrech vážně, anebo jen na oko.
Nebo čerstvá kauza s Princem Aduem. O náladovosti a pochybné pracovní morálce ghanského útočníka vědí na západě Čech dlouho. Navíc si již prý v létě sám vyklidil skříňku v plzeňské kabině, neboť před ním jeho agent šermoval zahraničními nabídkami.
Na mistrovství světa se ovšem neprodal. Za Ghanu odehrál ve čtyřech zápasech pouze 37 minut (nejvíce, 23, v bezbrankovém utkání s Anglií), na konto si nepřipsal jediný gól ani asistenci. A vrátil se zhrzený do Plzně, což se promítalo ještě hlouběji do jeho chování.
Ale ucho se utrhlo, až když se vykašlal na doběhání po zápase. Až tehdy africký forvard putoval do béčka, což podle hlasů z kuloárů nečekal. Nemělo se to však řešit v zárodku? A nedošlo to takhle daleko právě kvůli různým proudům ve stejné řece?
Rozčísnout to musí Strnad. Šádek je v hierarchii pod ním.
Bude to oba bavit?
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