Fotbalová paráda v Olomouci. Tečku za finišem Sigmy odmítl VAR, pak přišla krutá rána

Parádní podívanou nabídl zápas 28. kola fotbalové ligy v Olomouci, kde nakonec vyhrála Mladá Boleslav 4:2. V dalších utkáních zdolal Jablonec 3:0 Zlín, Pardubice zvítězily 2:0 na trávníku Dukly a Liberec si poradil 2:1 se Slováckem.
Hráči Olomouce i Boleslavi zřejmě byli po nezvykle dlouhé třítýdenní reprezentační pauze natěšení na soutěžní zápas a nabídli divákům ofenzivní podívanou.
Dlouho v ní dominovali hosté. Kabongo ale sám na malém vápně netrefil míč čistě, proti Hybšově ráně vytáhl skvělý reflex gólman Koutný, vzápětí ho po Kozlově střele zastoupil na čáře Malý.
Ve 36. minutě mohla jít do vedení Sigma, když Floder vyrazil Beranovu ránu jen před sebe, ovšem do Sejkovy dorážky do prázdné brány na poslední chvíli obětavě skočil Karafiát.
Skóre tak otevřela přece jen Boleslav, když se po tlaku v pokutovém území nejlépe zorientoval Kabongo a z otočky poslal míč ke vzdálenější tyči.
Po změně stran vyšphali hosté až do tříbrankového náskoku, když nejprve po Mackově kolmici proměnil sólo elegantním "dloubáčkem" přes vyběhnutého Koutného znovu Kabongo a pak se trefil nekompromisní ranou John.
Jenže poté se začaly dít na Andrově stadionu věci. Baráth střelou na přední tyč snížil, brzy na to přizvedl Šturmův dalekonosný pokus pod břevno vlastní branky Ševčík.
A záhy se Sigma dokonce radovala ze senzačního vyrovnání, jenže tečku za skvělou stíhací jízdou zrušil VAR. Ten totiž odhalil, že gólu předcházel těsný ofsajd.
Hanáci se přesto hodlali hnát za vytouženým bodem, kouč Janotka vrhl všechny síly do ofenzivy a na trávníku nechal jen dva obránce.
Jenže toho využil Langhamer a výstavní trefou dal Boleslavi znovu dvougólový náskok a klid. Pro Olomouc to byla krutá rána, Středočeši posléze vstřelili dokonce i pátý gól, ovšem rovněž proti němu zasáhl VAR.
Kapitán trefil Pardubicím výhru
Pardubice byly na Julisce od začátku nebezpečnější. Tanko brzy připravil pozici pro Patráka, po jehož střele si Bačkovský připsal první úspěšný zákrok. Další šanci vymyslel Smékal a po Tankově ráně vyrazil gólman míč na rohový kop. Po něm se dostal k zakončení Bammens a jeho hlavička dopadla na horní síť domácí branky.
Dukla se nemohla dostat do hry, další závar ve vlastní šestnáctce musel hasit Bačkovský. Bammens pak vyslal prudkou ránu a jen těsně minul. Pražané v prvním poločase branku Pardubic ani jednou neohrozili.
Domácí byli mdlí také po přestávce, a tak se je trenér Šustr pokusil probudit trojitým střídáním. Nedlouho poté však udeřili hosté. Kreiker nereagoval na přihrávku Purzitidise, Východočeši rozehrávku zachytili a Patrák technickým zakončením přehodil Bačkovského. Pardubický kapitán vstřelil 10. gól v ligové sezoně.
Dukla mohla vyrovnat, když si střídající Milla vytvořil prostor v šestnáctce a podobným lobem jako Patrák těsně minul Charatišviliho branku. Pět minut před koncem pak Milla z voleje trefil břevno.
Hosté největší šanci Dukly přežili a v závěru si tři body pojistili. Střídající Mahuta unikl po křídle, odcentroval a Tijani ve skluzu poslal míč do vlastní sítě.
Liberec rozhodl po hodině hry
Slovácko zahrozilo ve střetnutí v Liberci jako první. Domácí Kayondo ztratil v 10. minutě ve středu hřiště míč, Suchan se pokusil překvapit z hloubi pole gólmana Koubka a jeho lob se snesl na horní síť.
Severočeši častěji drželi balon a ve 36. minutě otevřeli skóre. Hodouš z pravé strany kousek od vápna nacentroval po vápna a Krollis hlavičkou v poměrně těžké pozici poslal míč do šibenice.
Slovácko nicméně velmi rychle odpovědělo. Havlík si na začátku 39. minuty podél vápna navedl míč, první ranou ještě trefil domácího hráče, jenže z druhého pokusu už zamířil těsně za šestnáctkou také do horního rohu.
Domácí si mohli ještě do pauzy vzít vedení zpět. Mahmic ve 43. minutě šikovně přepustil balon na nabíhajícího Soliua a ten technickým pokusem z hranice vápna těsně minul horní roh.
Severočeši po pauze stupňovali tlak. Po hodině hry poslal z levé strany střílený centr do malého vápna Soliu a bránící Rundič si srazil balon na tyč. Po následném rohovém kopu zamířil z voleje kousek nad břevno Masopust.
Na přelomu 65. a 66. minuty už Slovan znovu vedl. Masopustův pokus ještě zblokovala hostující obrana, odražený balon se ale dostal k Diakitému a ten vypálil přesně pod břevno.
Hosté se pak po prostřídání herně zvedli, více než několik náznaků si ale nevytvořili. Naopak v nastavení mohl definitivně rozhodnout střídající Stránský, únik čtyř proti jednomu však prováhal.
Zlínu varování nestačilo
Hned v úvodních vteřinách zápasu s Jabloncem si připsal první zákrok zlínský brankář Knobloch, který nahradil zraněného Dostála. Mezi prvoligovými tyčemi se představil poprvé od srpna 2024, kdy působil v Karviné.
Po opatrnějším začátku získali převahu hostující fotbalisté, kteří se dlouhými nákopy dostávali za obranu Zlína. Vytěžili z toho ale jen několik rohových kopů a nebezpečných centrů, nikoli gólovou šanci.
Ve 23. minutě se po centru z pravé strany snesl míč na kopačku Jawa, jehož gólovou trefu odvolal videorozhdčí kvůli ofsajdu.
Zlínské obraně toto varování nestačilo, neboť o tři minuty později nechala po rohovém kopu Jawa opět bez důraznější obrany a bývalý hráč "Ševců" zajistil Jablonci vedení.
Gambijský útočník devátým zásahem v ligové sezoně dorovnal v čele týmové tabulky střelců Chramostu a posunul si vlastní gólové maximum v ročníku nejvyšší soutěže.
Jawo se podepsal i pod druhou branku svého týmu, když se uvolnil na levé straně a centrem našel nabíhajícího Hollého, na jehož hlavičku Knobloch nemohl zareagovat.
Jablonec dění na trávníku zcela ovládl, zlínskou sestavu musel navíc opustit kapitán a pilíř zadních řad Jugas. "Ševci" měli plnou hlavu starostí s defenzivou a směrem dopředu se vůbec neprosadili. Za zmínku stál jen Kanuův pokus z hranice šestnáctky.
Útočné vzepětí Zlína trvalo na začátku druhé půle pouze chvíli a bez vytvořené střelecké příležitosti. Jablonec ofenzivu domácích opět otupil pestřejší hrou v záloze, rychlejšími kombinacemi a především standardními situacemi.
Z jedné z nich se zrodil i třetí gól Severočechů. Zorvan načechral míč do pokutového území z pravé strany, Knobloch jej minul a stoper Tekijaški měl cestu ke své třetí trefě v ročníku nejvyšší soutěže usnadněnou.
28. kolo první fotbalové ligy:
Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:4 (0:1)
Branky: 65. Baráth, 75. Šturm - 43. a 56. Kabongo, 60. John, 90. Langhamer. Rozhodčí: J. Beneš - Zoufalý, A. Beneš - Kvítek (video). ŽK: Kabongo, Matoušek (oba M. Boleslav). Diváci: 3625.
Olomouc: Koutný - Slavíček (89. Ghali), Malý, Lurvink, Sláma (70. Jásir) - Beran (89. Janošek), Baráth - Šturm, Sejk (58. Krivak), Šíp (58. Mikulenka) - Kliment. Trenér: Janotka.
M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát - Kostka (89. Mareš), Kozel (89. Lehký), Macek, Hybš - Ševčík (79. Langhamer), John (72. Šubert) - Kabongo (79. Kolářík). Trenér: Majer.
Dukla Praha - FK Pardubice 0:2 (0:0)
Branky: 61. Patrák, 87. vlastní Tijani. Rozhodčí: Orel - Paták, Dorotík - Adámková (video). ŽK: Pekhart, Diallo, Mikuš, Hunal, Šustr (trenér) - Bammens, Vecheta. Diváci: 2843.
Dukla: Bačkovský - Unušič (57. Kozma), Hunal, Traoré, Purzitidis (69. Šehovič) - Tijani, Čermák - Kreiker (69. Diallo), Gilbert (78. Mikuš), Penxa (57. Žitný) - Pekhart (57. Milla). Trenér: Šustr.
Pardubice: Charatišvili - Noslin, Bammens, Hamza - Boledovič (65. Mahuta), S. Šimek, Hlavatý (33. Jelínek), Godwin - Tanko (90.+2 Vecheta), Patrák (65. Botos) - Smékal (83. Trédl). Trenér: Trousil.
FC Zlín - FK Jablonec 0:3 (0:2)
Branky: 26. Jawo, 36. Hollý, 59. Tekijaški. Rozhodčí: Radina - Kubr, Slavíček - Rouček (video). ŽK: Nombil, Petruta, Kopečný, Penkevics - Pantalon, Kozel (trenér). Diváci: 2510.
Zlín: Knobloch - Kopečný, Jugas (36. Petruta), Křapka, Machalík - Didiba, Nombil (69. Kalabiška) - Pišoja (46. Koubek), Cupák, Pešek (58. Penkevics) - Kanu (69. Poznar). Trenér: Červenka.
Jablonec: Hanuš - Pantalon, Tekijaški, Cedidla - Souček (85. Malenšek), Nebyla, Zorvan (85. Lavrinčík), Sobol - Hollý (75. Okeke), Singhateh (75. Puškáč) - Jawo (66. Chramosta). Trenér: Kozel.
Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)
Branky: 36. Krollis, 65. Diakité - 39. Havlík. Rozhodčí: Berka - Váňa, Volf - Starý (video). ŽK: Krollis, Dulay, Diakité - Ndefe. Diváci: 2608.
Liberec: Koubek - Icha, Drakpe, N'Guessan (50. J. Mikula), Kayondo - Masopust (76. Stránský), Diakité - Hodouš (69. Dulay), Mahmic (76. Mašek), Soliu (69. Sychra) - Krollis. Trenér: Kováč.
Slovácko: Heča - Vaško, Rundič, Ndefe - Reinberk (69. Koscelník), Horák (76. Marinelli), Daníček (77. Šviderský), Blahút - Havlík, Suchan (69. Barát) - Krmenčík (46. Ouanda). Trenér: R. Skuhravý.
Tabulka:
1.
Slavia
26
19
7
0
58:20
64
2.
Sparta
26
16
6
4
54:30
54
3.
Plzeň
26
14
6
6
47:31
48
4.
Jablonec nad Nisou
27
14
6
7
35:27
48
5.
Liberec
27
11
9
7
40:26
42
6.
Olomouc
27
11
7
9
30:29
40
7.
Hradec Králové
26
10
7
9
35:32
37
8.
Karviná
26
10
3
13
38:44
33
9.
Pardubice
27
8
8
11
33:44
32
10.
Zlín
27
8
7
12
32:41
31
11.
Mladá Boleslav
27
7
9
11
40:51
30
12.
Teplice
26
6
10
10
25:31
28
13.
Bohemians 1905
26
7
6
13
20:32
27
14.
Slovácko
27
5
8
14
23:38
23
15.
Ostrava
26
5
7
14
24:36
22
16.
Dukla
27
3
10
14
16:38
19
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
