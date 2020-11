Fotbalová Opava se připojila k Teplicím: v létě rezignujte, vyzvala Malíka a spol.

"Doveďte fotbal k valné hromadě a potom rezignujte." SFC Opava se připojila k Teplicím a vydala prohlášení, ve kterém požaduje změny ve vedení FAČR.

Zatímco většina fotbalových klubů v profesionálních soutěžích je za stávající situace směrem k současnému vedení fotbalové asociace (FAČR) opatrná, Opava otevřeně vyzvala předsedu Martina Malíka a celé strahovské vedení ke složení funkcí.

"Představenstvo Slezského fotbalového clubu Opava vnímá současný výkonný výbor FAČR jako orgán v provizoriu, který má zodpovědně přivést fotbalové hnutí k volební valné hromadě. K tomuto datu by měli všichni současní členové výkonného výboru podat rezignaci," stojí v prohlášení, které klub vydal na svých webových stránkách.

Představitelé prvoligového týmu se zároveň přihlásili k myšlenkám nové iniciativy s názvem Fevoluce, kterou v pátek na tiskové konferenci představili bývalí reprezentanti Milan Baroš, Vladimír Šmicer nebo Jan Koller a za níž stojí skupina bývalých trenérů a funkcionářů federace kolem Rudolfa Řepky.

"I vedení Opavy se bude aktivně podílet při volbách zástupců opavského okresu a zástupců Moravskoslezského kraje z postu ligového klubu s hlasem rozhodujícím na volební valné hromadě FAČR," tvrdí vedení klubu.

Přestože změny považuje za nezbytné, je třeba počkat až do léta, kdy je na programu řádná volební valná hromada. "Fotbalové hnutí představuje stovky tisíc členů a nemůže zůstat bez vedení. Obdobně jako valná většina členů FAČR, zastává představenstvo SFC názor, že následujících cca šesti měsíců je třeba využít k hledání vhodných kandidátů nejen do vedení FAČR, ale především do funkcí na okresních a krajských fotbalových svazech, které jsou řídícími organizacemi českého fotbalu," uvádí v prohlášení.