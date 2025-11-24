Fotbal

Fotbalová paráda. Ronaldo nadchl dalším nádherným gólem nůžkami

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo se v nedělním utkání saúdskoarabské ligy blýskl parádním gólem nůžkami, kterým v nastaveném čase zpečetil výhru an-Nasru 4:1 nad al-Chalídžem. Pro portugalského kanonýra to byla desátá trefa v soutěži v této sezoně.
Sestřih utkání an-Nasr - al-Chalídž včetně fantastického gólu Cristiana Ronalda (v čase 1:13) | Video: Associated Press

Dal tak zároveň vzpomenout na jeden ze svých nejslavnějších gólů, který dal v roce 2018 rovněž nůžkami v dresu Realu Madrid při utkání Ligy mistrů na stadionu Juventusu Turín.

An-Nasr si v devátém utkání připsal devátou výhru a v čele tabulky má čtyřbodový náskok před al-Hilálem.

Mezi ligovými střelci je Ronaldo druhý za svým klubovým i reprezentačním spoluhráčem Joaem Félixem, jenž má na kontě o jednu branku více.

Čtyřicetiletý Ronaldo by se ve své čtvrté sezoně v Saúdské Arábii po dvou druhých a jednom třetím místě rád dočkal premiérového ligového titulu, který dosud v jeho bohaté sbírce chybí.

V předchozích působištích slavil portugalský kapitán mistrovské primáty v Anglii, Španělsku i Itálii.

 
Fotbal sport Obsah Cristiano Ronaldo

