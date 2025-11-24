Fotbalová paráda. Ronaldo nadchl dalším nádherným gólem nůžkami

Dal tak zároveň vzpomenout na jeden ze svých nejslavnějších gólů, který dal v roce 2018 rovněž nůžkami v dresu Realu Madrid při utkání Ligy mistrů na stadionu Juventusu Turín.
Aquí el golazo de Cristiano Ronaldo... 🔥🔥🔥⚽️⚽️⚽️— Rafael Marquez Lugo (@RafaMLOficial) April 3, 2018
Real Madrid 3-0 Juventus pic.twitter.com/7rTZ1yeFt3
An-Nasr si v devátém utkání připsal devátou výhru a v čele tabulky má čtyřbodový náskok před al-Hilálem.
Mezi ligovými střelci je Ronaldo druhý za svým klubovým i reprezentačním spoluhráčem Joaem Félixem, jenž má na kontě o jednu branku více.
Čtyřicetiletý Ronaldo by se ve své čtvrté sezoně v Saúdské Arábii po dvou druhých a jednom třetím místě rád dočkal premiérového ligového titulu, který dosud v jeho bohaté sbírce chybí.
V předchozích působištích slavil portugalský kapitán mistrovské primáty v Anglii, Španělsku i Itálii.