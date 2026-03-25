Fotbalová korupční kauza nabírá obrátky, policie obvinila 32 lidí

Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí.
Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizace výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo dnes na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje.
Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo podle žalobců zadrženo několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků.
Na kauze pracují policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje spolu s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ).
Kauzu policisté vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech, uvedl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. Výslechy obviněných pokračují a po jejich provedení žalobce zváží podání případných návrhů na vazbu.
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.
Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda. Šlo o údajný nákup služebního BMW, které nakoupila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce. Ohradil se i proti tvrzení, že Fialova vláda okradla důchodce.
Pražští kriminalisté v noci na dnešek zadrželi muže, kterého podezírají z násilného činu vůči nezletilé dívce, případ řeší oddělení vražd. Kvůli vyšetřování a věku oběti nelze sdělit další podrobnosti.
Válka na Blízkém východě zastihla Evropu v čase, kdy má po zimě téměř prázdné zásobníky plynu. Letos v létě bude muset nakupovat více zkapalněného zemního plynu (LNG), aby je doplnila, a zároveň soupeřit s Asií o menší množství dostupných dodávek.
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.