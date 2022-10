Skupina lvíčat na fotbalovém ME: Obhájce titulu Německo, Anglie a Izrael

Čeští fotbalisté do 21 let si na mistrovství Evropy v příštím roce v Gruzii a Rumunsku zopakují souboj s Anglií, s níž se utkali už v kvalifikaci. Dalšími dvěma soupeři svěřenců trenéra Jana Suchopárka ve skupině C budou obhájce titulu Německo a Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Bukurešti. "Lvíčata" odehrají skupinu v Gruzii.

Los rozdělil 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále. Šampionát se uskuteční od 21. června do 8. července. Český celek se na Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů. Vloni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny. Los mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v roce 2023 v Gruzii a Rumunsku: Skupina A (Tbilisi): Gruzie, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko. Skupina B (Bukurešť): Rumunsko, Španělsko, Ukrajina, Chorvatsko. Skupina C (Batumi, Kutaisi): Česko, Anglie, Německo, Izrael. Skupina D (Kluž): Norsko, Švýcarsko, Francie, Itálie.