Devatenáctka půjde do rozhodujícího zápasu z nejlepší pozice. Proti Rakušanům stačí remíza

před 1 hodinou

O postupujícím týmu na fotbalové Euro kategorie U19 se rozhodne až v posledním zápase skupiny. Čeští fotbalisté si ale vítězstvím 1:0 nad Skotskem zajistili nejvýhodnější výchozí pozici. Zápas rozhodl útočník Ondřej Šašinka z penalty. V pondělí je čeká favorit z Rakouska.

Zlín - Česká dorostenecká reprezentace zvítězila i ve druhém zápase kvalifikační skupiny o Euro. Česko porazilo Skotsko 1:0, když v 78. minutě rozhodl Ondřej Šašinka z penalty. Domácí tým je první ve skupině po dvou vítězstvím ve dvou zápasech.

Skotsko dohrávalo v deseti

Páteční vítězství nad Skotskem přitom český tým ani nepotřeboval. Vzhledem k překvapivé výhře Maďarska s favorizovaným Rakouskem stačilo národnímu týmu pro zajištění nejlepší pozice před posledním zápasem remizovat. Utkání dlouho spělo k bezbrankovému výsledku, ale zhruba čtvrthodinu před koncem Češi vybojovali penaltu a Šašinka rozhodl.

"Hrát na remízu je těžké, ale samozřejmě jsme věděli, že nám stačí. Gól z penalty nás uklidnil," hodnotil zápas obránce Alex Král, který odehrál skvělé utkání a zvlášť v prvním poločase měl hodně starostí s odvracením skotských míčů do vápna.

"Zápas byl soubojovější než s Maďarskem. Cítil jsem se ale na hřišti dobře. Nejdřív jsem se snažil hrát jednoduše a postupně jsem si dovoloval víc a víc," komentoval svůj výkon tvořivý stoper.

Tým dopředu hnalo přes třináct stovek diváků. "Zápas pro nás byl důležitý hlavně po psychické stránce a byl ohromně těžký," shrnul asistent hlavního trenéra Michal Horňák. "Věděli jsme, že když budeme bodovat, tak budeme mít nejlepší výchozí pozici před posledními zápasy," objasnil Horňák. Ví, že to ale před zápasem s Rakouskem mnoho neznamená.

Aby Češi postoupili na Euro do Gruzie, nesmí zápas s favoritem skupiny prohrát.

Postup je blízko

Realizační tým s hlavním trenérem Janem Suchopárkem proměnil oproti prvnímu zápasu ve skupině rozestavení a v základní sestavě udělal tři změny. "Hráče jsme na rozhodující zápas nešetřili, spíš nás ke změnám donutily okolnosti," vysvětlil Horňák. "Některé hráče trápily drobné šrámy, někteří odehráli tento týden už dva zápasy, proto jsme sestavu protočili," dodal.

Herní výkon proti Skotsku nebyl tak přesvědčivý jako v prvním zápase proti Maďarsku. "Terén byl těžký, takže bylo potřeba hrát jednoduše. Skoti čekali v bloku a spoléhali na brejky," hledal důvody obránce Král. Česká reprezentace postupně přebírala iniciativu a ve druhém poločase jí pomohlo i vyloučení Allardice a přesilovka.

"Máme v kabině pohodu, protože se nám první dva zápasy povedly," prozradil Král. Pro postup do Gruzie stačí české reprezentaci do 19 let remizovat v pondělí s Rakouskem. "Jdeme do toho zápasu sebevědomí, ale samozřejmě i s pokorou," slibuje Alex Král.

autor: Marek Janoš | před 1 hodinou

Související články