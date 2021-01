Fotbalisty Ústí povede bývalý záložník Bayernu Mnichov. Budeme hrát ofenzivně, říká

David Jarolím se stal novým trenérem fotbalistů druholigového Ústí nad Labem. Bývalý reprezentant podepsal s klubem smlouvu do června 2024 s opcí na další dva roky. Na lavičce Army Jarolím nahradil Jiřího Jarošíka, jenž na konci minulého roku zamířil k úřadujícímu mistrovi Slovinska NK Celje.

"Důležité je, že máme společnou sportovní filozofii. V Ústí je dobře nastavena práce s mladými hráči, kteří spolu se zkušenou osou týmu tvoří ambiciózní celek, a této filozofie se určitě budeme držet. Co se týká cílů, chci především navázat na úspěšné předcházející období," řekl Jarolím pro web třetího celku tabulky.

"Budeme hrát ofenzivní fotbal podložený poctivou prací v zápasech i v tréninku. Důležité bude umožnit fotbalový růst talentovaným hráčům. Chci jim k tomu dát dostatek prostoru. Žádné konkrétní umístění v tabulce jsme si nestanovili, do každého zápasu ale půjdeme s cílem vyhrát. Jaké umístění nám to nakonec vynese, to uvidíme po skončení sezony," doplnil bývalý záložník Bayernu Mnichov nebo Hamburku.

Jednačtyřicetiletý Jarolím po skončení profesionální kariéry začínal v Mladé Boleslavi jako asistent svého otce Karla, v roli hlavního kouče zatím vedl třetiligový Radotín a naposledy loni devatenáctku Vyšehradu.

"David Jarolím je bezpochyby fotbalová osobnost a je skvělé, že své zkušenosti může podobně jako jeho předchůdce Jiří Jarošík začít trenérsky zúročovat právě u nás v ústeckém klubu. Věřím, že společně navážeme na předchozí úspěšné období. Všichni přejeme novému trenérovi, aby se mu v Armě dařilo," uvedl sportovní manažer ústeckého klubu Petr Heidenreich.