V nových dresech a s novým logem. Sparta si v přípravě s Hostouní zastřílela

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním přípravném zápase před novou sezonou rozstříleli na Strahově třetiligovou Hostouň 8:1. Také Slovácko si připsalo vysokou výhru, nováčkovi druhé ligy Vyškovu uštědřilo debakl 6:1.

Sparťané nastoupili do přípravy v nových dresech a s obměněným logem. Úvodní dějství vyhráli 2:1 po dvou brankách Ladislava Krejčího staršího. Po změně stran se dvakrát trefili i Minčev s Karabcem, další trefy přidali Karlsson a Polidar.

"Odstartovali jsme dobře. Po těch kilometrech, co kluci za poslední dny naběhali, měli konečně šanci zahrát si pořádný zápas. Všichni odvedli to, co jsme chtěli," řekl v rozhovoru pro klubový web asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka. "Kluci jsou určitě rádi, když si můžou zahrát ne úplně proti soupeři, který by je kopal, dojížděl. Můžou si s ním ledacos vyzkoušet, i třeba věci navíc. Soupeř tohle splnil," dodal bývalý záložník.

Trenér Vrba postavil do obou poločasů dvě rozdílné jedenáctky. Poprvé od srpna si zahrál slovenský stoper Štetina, který kvůli zraněnému kolenu vynechal téměř celý minulý ročník. Do utkání zasáhl i další střední obránce Panák, jenž přestoupil na Letnou už v únoru 2019, ale kvůli dvěma operacím kolena si dosud za A-tým nepřipsal soutěžní start. Posila z Dánska obránce Höjer nenastoupila.

Slovácko v prvním poločase vstřelilo gól zásluhou Jurečky, další branky přidalo až po přestávce. Dvakrát skóroval Cicilia, z toho jednou z penalty. Do střelecké listiny se zapsali rovněž Kalabiška, Mareček a Vecheta. Kouč Svědík nasadil i nové posily Nguyena, Holzera, Merdoviče a Šašinku.

Další přípravný duel sehraje Sparta v sobotu proti pražské Dukle. Na přípravná utkání na Strahově může bezplatně zavítat maximálně 600 fanoušků. Slovácko ve stejný den vyzve jiného druholigového soupeře Prostějov.

Jak Spartu, tak Slovácko čeká v červenci 2. předkolo evropských pohárů. Pražané si zahrají o Ligu mistrů s Rapidem Vídeň, tým z Uherského Hradiště se v nové Evropské konferenční lize představí proti Lokomotivu Plovdiv.

Přípravné fotbalové utkání na Strahově:

Sparta Praha - Hostouň 8:1 (2:1)

Branky: 10. a 45. Ladislav Krejčí I, 48. a 61. Minčev, 59. a 75. Karabec, 69. Karlsson, 90. Polidar - 32. Fotr.

Sestava Sparty:

I. poločas: Holec - Gabriel, Štetina, Vitík, Hanousek - Wiesner, Sáček, Dočkal, Pavelka, Ladislav Krejčí I - Pulkrab.

II. poločas: Kotek - Vindheim, Vitík, Panák, Polidar - Karlsson, Souček, Trávník, Karabec, Minčev - Drchal. Trenér: Vrba.

Přípravné fotbalové utkání ve Starém Městě:

1. FC Slovácko - MFK Vyškov 6:1 (1:0)

Branky: 51. z pen. a 79. Cicilia, 40. Jurečka, 66. Kalabiška, 70. Mareček, 86. Vecheta - 72. Langer.

Sestava Slovácka:

I. poločas: Bajza - Divíšek, Daníček, Reinberk - Holzer, Kudela, Srubek, Havlík, Navrátil - Šašinka, Jurečka.

II. poločas: Nguyen - Pernica, Vecheta, Mareček, Šimko, Polášek, Sadílek, Kalabiška, Cicilia, Merdovič, Tomič. Trenér: Svědík.