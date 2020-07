Vedle Vítkovic z druhé ligy sestoupí fotbalisté Sokolova

Fotbalisté Sokolova v závěrečném 30. kole druhé ligy prohráli 0:2 v Hradci Králové a jsou druhým sestupujícím po Vítkovicích. Baník nicméně už dříve oznámil, že po sezoně z finančních důvodů druhou nejvyšší soutěž opustí a na příští ročník se přihlásí do ČFL.

Hradec poslal do vedení už ve čtvrté minutě Prekop povedeným volejem po Procházkově centru. Domácí hráči zopakovali spolupráci za půl hodiny, kdy se Prekop prosadil tentokrát hlavou. "Votroci" zvítězili potřetí za sebou a obsadili čtvrté místo. Sokolov se s druhou ligou loučí po 14 letech, tehdy vedení klubu odkoupilo soutěž od Pardubic.

Porážky Sokolova využil Varnsdorf a k záchraně mu stačila domácí remíza 0:0 s Líšní. Severočeši, kteří na konci prvního poločasu trefili tyč, obsadili konečnou 14. příčku díky lepším vzájemným zápasům s Baníkem.

Vítěz soutěže Pardubice, které si historický postup do první ligy zajistily sobotní výhrou 4:1 nad Vyšehradem, podlehly Žižkovu 1:2. Východočeši obměnili téměř celou základní sestavu. Viktoria šla do vedení ve 13. minutě zásluhou Diviše. Po změně stran zvýšil z penalty Súkenník, za hosty snížil Brazilec Cadu.

Pražané se s ročníkem rozloučili první výhrou po pěti kolech. Naopak Pardubice nenavázaly na předchozí čtyři vítězství a celkově prohrály po 13 kolech.

Druhé Brno si doma poradilo s Vlašimí 4:0. Zbrojovka už po 16 minutách vedla díky Čermákovi a Růskovi o dvě branky. Ve druhé půli se mezi střelce zapsal znovu Růsek a v nastavení Hladík. Brno neprohrálo v lize 17 utkání po sobě.

Třetí Dukla zvítězila po obratu v Třinci 2:1. Slezané hráli od 60. minuty po vyloučení Gáče v deseti, ale přesto šli po Ciencialově zásahu do vedení. V závěrečné čtvrthodině však Pražané zvrátili stav, když se prosadili Jakab a z pokutového kopu Doumbia. Dukla završila sezonu sedmou ligovou výhrou v řadě.

Brno a Dukla si už před posledním kolem zajistily místo v baráži. Na dvojutkání s 15. a 14. celkem první ligy ale letos nemusí dojít kvůli výskytu koronaviru u několika hráčů prvoligové Karviné. Pokud by se kvůli tomu nemohla v nejvyšší soutěži dohrát skupina o záchranu, podle řádů by z první ligy nikdo nesestoupil a mezi elitu by šel jen vítěz druhé ligy, tedy Pardubice.

Jihlava se s trenérem Kučerou rozloučila domácí prohrou 2:3 s Ústí nad Labem. Triumf hostů zařídil hattrickem Matějka. Za Vysočinu se dvakrát trefil Klobása, který se díky 17 brankám téměř jistě stal nejlepším kanonýrem soutěže. V páteční dohrávce 24. kola mezi Třincem a Vlašimí už Klobásu s velkou pravděpodobností nikdo nedohoní.

Fotbalová FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 30. kolo:

Brno - Vlašim 4:0 (2:0), Chrudim - Vítkovice 3:1 (0:1), Hradec Králové - Sokolov 2:0 (2:0), Jihlava - Ústí nad Labem 2:3 (0:2), Třinec - Dukla Praha 1:2 (0:0), Varnsdorf - Líšeň 0:0, Vyšehrad - Prostějov 3:1 (2:0), Žižkov - Pardubice 2:1 (1:0).

Konečná tabulka: