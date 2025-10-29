Fotbal

Plzeň se na postup přes soupeře ze čtvrté ligy nadřela. To Slavia dominovala

ČTK ČTK
Aktualizováno před 20 minutami
Fotbalisté Slavie v osmifinále domácího poháru vyhráli ve Zlíně vysoko 4:0 a po pěti soutěžních zápasech se dočkali vítězství. Za Pražany postupně skórovali Mojmír Chytil, Lukáš Provod, Tomáš Jelínek a Michal Sadílek. Plzeň na stadionu olomouckých Nových Sadů ze čtvrté ligy vyhrála 2:0.
Rafiu Durosinmi
Foto: Tomáš Liška

Vítězný gól Plzně dal až v 75. minutě Rafiu Durosinmi, v nastavení se trefil Lukáš Červ. Domácí outsider potrápil dalšího favorita z nejvyšší soutěže, na senzační postup přes obhájce trofeje Sigmu Olomouc z minulého kola ale nenavázal.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský tradičně udělal v poháru řadu změn. Jeden z nových členů základní sestavy Chytil v 19. minutě po Chaloupkově přiťuknutí zamířil přesně k tyči a otevřel skóre. Hosté se těsně vyhnuli ofsajdu a gól dali po třech remízách 0:0 a 364 minutách hry.

Zlínský nováček nejvyšší soutěže jinak držel s favoritem krok a vypracoval si i několik velkých šancí, jednou mu rozhodčí Wulkan neuznal branku kvůli útočnému faulu. Obhájce ligového titulu z Edenu definitivně rozhodl po prostřídání. V 77. minutě proměnil Provod sólový únik a hned za dvě minuty připravil Chorý premiérový gól za "áčko" Slavie pro mladíka Jelínka.

V první minutě nastavení překonal Dostála ještě Sadílek, jenž doklepl míč do sítě po odrazu od tyče. Šestý celek ligové tabulky tentokrát favorita na rozdíl od bezbrankové remízy v nejvyšší soutěži v Edenu před 11 dny nepřekvapil.

Nové Sady před měsícem šokovaly vítězstvím 3:2 nad Sigmou a také proti dalšímu účastníkovi evropských pohárů dlouho odolávaly. Západočeši s několika změnami v základní sestavě a s náhradním brankářem Wiegelem sice měli od úvodu jasnou převahu, v zakončení se jim ale dlouho nevedlo.

Přes 1600 diváků rozesmutnil až v 75. minutě hlavičkou po rohovém kopu střídající Durosinmi, který pak kvůli zranění zápas nedohrál. Ve čtvrté minutě nastavení po brejku přidal pojistku Červ. Viktoria vyhrála i čtvrtý soutěžní zápas pod novým trenérem Martinem Hyským, mezi poslední osmičku týmů v MOL Cupu prošla potřetí za sebou.

"Pro soupeře to byl zápas jejich životů. Vypadnutí Sigmy bylo varováním, že to tady není jednoduché. Je tady extrémně malinkaté hřiště a soupeři, který je outsider, to pomáhá. Měli jsme jasný úkol vyhrát co nejvyšším rozdílem. Když jsme neproměnili gólovky z první půle, tak se nám to zkomplikovalo. Střídáním přišla kvalita, která zápas rozhodla. Jsme pokorní, každé vítězství je důležité," řekl novinářům Hyský.

Domácí trenér Josef Pančochář byl na své svěřence hrdý. "Vzdorovat Plzni 75 minut je úctyhodné, kluci zaslouží za výkon pochvalu. Představoval bych si, aby nám ještě pár věcí dopředu vycházelo lépe. Malé hřiště hrálo v náš prospěch. Síla Plzně je ale velká, dala gól ze standardky a nedá se nic dělat," konstatoval.

Již v úterý postoupily do čtvrtfinále poháru Karviná a Jablonec. Dva duely se odehrají příští středu, zápas Zbrojovky Brno s Hradcem Králové ještě o týden později v reprezentační přestávce. Utkání mezi Artisem a finalistou minulého ročníku Spartou bylo kvůli viróze v brněnském mužstvu odloženo a náhradní termín zatím nemá.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Nové Sady/Milo Olomouc - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 75. Durosinmi, 90.+4 Červ.

Sestava Plzně: Wiegele - Paluska, Markovič, Hejda, Spáčil (60. Doski) - Valenta (60. Červ), Zeljkovič - Bello (60. Havel), Ladra, Souaré (60. Durosinmi, 81. Suchý) - Kabongo. Trenér: Hyský.

FC Zlín - Slavia Praha 0:4 (0:1)

Branky: 19. Chytil, 77. Provod, 79. Jelínek, 90.+1 Sadílek. Rozhodčí: Wulkan - Volf, Pečenka - Orel (video).

Zlín: Dostál - Fukala (85. Kopečný), Černín (61. Didiba), Křapka, Bartošák - Nombil - Koubek, Ulbrich, Machalík (61. Hellebrand), Načkebija (72. Petruta) - Kanu (72. Bránecký). Trenér: Červenka.

Slavia: Markovič - Hašioka, Vlček, Chaloupek, Zmrzlý (85. Piták) - Cham (67. Provod), Jelínek, Sadílek, Sanyang (85. Fully) - Prekop (73. Moses), Chytil (73. Chorý). Trenér: Trpišovský.

 
