Fotbalisté Plzně porazili Liberec 2:0 a přiblížili se konečnému třetímu místu

ČTK

Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2:0. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce.

Radost fotbalistů Plzně v utkání Evropské ligy proti Portu
Viktoria začala proti oblíbenému soupeři lépe a po necelé čtvrthodině se prosadila. Po chybě gólmana Koubka v rozehrávce vybojoval na hranici vápna ve skluzu míč Červ, ještě nahrál volnému Touremu a ten do odkryté branky neměl problém otevřít skóre. Guinejský útočník se od únorového příchodu do Plzně trefil v osmém utkání české ligy podruhé.

Ve 23. minutě vypálil z hranice vápna Sojka a jeho tečovaný pokus skončil na boční síti. Západočeši měli výrazně více ze hry, o chvíli později při brejku po Toureho přihrávce v pádu minul na dlouhou nohu někdejší liberecký záložník Višinský.

Už po půlhodině musel kvůli zranění vystřídat pravý obránce Kadlec, kterého v domácí sestavě nahradil mladík Panoš. Severočeši, kteří v minulém kole prohráli s lídrem tabulky Slavií po boji 1:2, za celý úvodní poločas žádnou vyloženou šanci neměli.

Po změně stran hosté přidali a v 50. minutě mohli srovnat, Mahmic však z opakované střely o kousek minul. Chvíli nato dostal míč podruhé v zápase do sítě Toure, branka ale nemohla platit kvůli předchozímu ofsajdu.

Viktorii se pak zranil také Panoš a musel rovněž vystřídat. V 64. minutě vyboxoval Hrošovského pokus ze strany Koubek, na další pokus domácích už ale nedosáhl. Sojka v 67. minutě z přímého kopu zamířil technickým pokusem přesně k tyči a v plzeňském dresu se v lize trefil poprvé.

Hosté pak v několika zajímavých pozicích už gólmana Wiegeleho příliš neohrozili. V nastavení mohl na opačné straně přidat třetí gól střídající Vydra, Koubka ale z úhlu neprostřelil. Viktorii to už příliš mrzet nemuselo, Liberec porazila popáté z posledních šesti domácích ligových duelů.

2. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 13. Toure, 67. Sojka. Rozhodčí: Volek - Paták, Kotalík - Černý (video). ŽK: Krčík, Kadlec - Diakité, Masopust, Mahmic. Diváci: 8144.

Plzeň: Wiegele - Kadlec (30. Panoš, 62. Souaré), Krčík, Dweh, Doski - Hrošovský, Červ - Sojka, Ladra (75. Valenta), Višinský - Toure (75. Vydra). Trenér: Hyský.

Liberec: Koubek - Masopust (73. Sychra), N'Guessan, J. Mikula - Icha, Stránský, Diakité (78. Rus), Kayondo - Lexa (58. Špatenka), Mahmic (72. Letenay) - Krollis (58. Mašek). Trenér: Kováč.

1.

Slavia

31

22

8

1

65:24

74

2.

Sparta

31

20

6

5

62:33

66

3.

Plzeň

32

17

8

7

55:35

59

4.

Jablonec nad Nisou

31

15

6

10

41:35

51

5.

Hradec Králové

31

14

7

10

44:37

49

6.

Liberec

32

12

10

10

44:34

46

Hungary Magyar Inauguration

