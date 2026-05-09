Fotbalisté Plzně porazili Liberec 2:0 a přiblížili se konečnému třetímu místu

Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2:0. Západočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce.
Viktoria začala proti oblíbenému soupeři lépe a po necelé čtvrthodině se prosadila. Po chybě gólmana Koubka v rozehrávce vybojoval na hranici vápna ve skluzu míč Červ, ještě nahrál volnému Touremu a ten do odkryté branky neměl problém otevřít skóre. Guinejský útočník se od únorového příchodu do Plzně trefil v osmém utkání české ligy podruhé.
Ve 23. minutě vypálil z hranice vápna Sojka a jeho tečovaný pokus skončil na boční síti. Západočeši měli výrazně více ze hry, o chvíli později při brejku po Toureho přihrávce v pádu minul na dlouhou nohu někdejší liberecký záložník Višinský.
Už po půlhodině musel kvůli zranění vystřídat pravý obránce Kadlec, kterého v domácí sestavě nahradil mladík Panoš. Severočeši, kteří v minulém kole prohráli s lídrem tabulky Slavií po boji 1:2, za celý úvodní poločas žádnou vyloženou šanci neměli.
Po změně stran hosté přidali a v 50. minutě mohli srovnat, Mahmic však z opakované střely o kousek minul. Chvíli nato dostal míč podruhé v zápase do sítě Toure, branka ale nemohla platit kvůli předchozímu ofsajdu.
Viktorii se pak zranil také Panoš a musel rovněž vystřídat. V 64. minutě vyboxoval Hrošovského pokus ze strany Koubek, na další pokus domácích už ale nedosáhl. Sojka v 67. minutě z přímého kopu zamířil technickým pokusem přesně k tyči a v plzeňském dresu se v lize trefil poprvé.
Hosté pak v několika zajímavých pozicích už gólmana Wiegeleho příliš neohrozili. V nastavení mohl na opačné straně přidat třetí gól střídající Vydra, Koubka ale z úhlu neprostřelil. Viktorii to už příliš mrzet nemuselo, Liberec porazila popáté z posledních šesti domácích ligových duelů.
2. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o titul:
Viktoria Plzeň - Slovan Liberec 2:0 (1:0)
Branky: 13. Toure, 67. Sojka. Rozhodčí: Volek - Paták, Kotalík - Černý (video). ŽK: Krčík, Kadlec - Diakité, Masopust, Mahmic. Diváci: 8144.
Plzeň: Wiegele - Kadlec (30. Panoš, 62. Souaré), Krčík, Dweh, Doski - Hrošovský, Červ - Sojka, Ladra (75. Valenta), Višinský - Toure (75. Vydra). Trenér: Hyský.
Liberec: Koubek - Masopust (73. Sychra), N'Guessan, J. Mikula - Icha, Stránský, Diakité (78. Rus), Kayondo - Lexa (58. Špatenka), Mahmic (72. Letenay) - Krollis (58. Mašek). Trenér: Kováč.
1.
Slavia
31
22
8
1
65:24
74
2.
Sparta
31
20
6
5
62:33
66
3.
Plzeň
32
17
8
7
55:35
59
4.
Jablonec nad Nisou
31
15
6
10
41:35
51
5.
Hradec Králové
31
14
7
10
44:37
49
6.
Liberec
32
12
10
10
44:34
46
Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty bylo v sedmé minutě nastavení přerušeno poté, co domácí fanoušci vběhli na hrací plochu a napadli brankáře letenského celku Jakuba Surovčíka i další hráče a členy realizačního týmu hostů. Ti odmítli pokračovat v duelu a zápas se nedohraje.
Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu řekl, že se konflikt na Ukrajině chýlí ke konci, uvedla ruská státní agentura TASS. Na otázku novinářů, zda je ochoten vést rozhovory s evropskými zeměmi, uvedl, že preferovanou postavou je pro něj bývalý německý kancléř Gerhard Schröder.
