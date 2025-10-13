Fotbalisté po ostudě zůstávají na Faerských ostrovech. Hašek se řešil i na letišti

Původní odlet, který byl naplánován na 11:00 místního času, znemožnily klimatické podmínky.
Česká výprava dlouho čekala na letišti, až se zvedne mlha a podmínky se zlepší, nakonec však marně.
Z Faerských ostrovů dnes z hráčského kádru odcestovali pouze Lukáš Horníček s Tomášem Součkem, kteří měli naplánovaný dopolední odlet mimo zbytek týmu do svých klubů po vlastní ose: Horníček do Portugalska a kapitán Souček do Anglie.
Letadlu, které pro fotbalisty dopoledne přiletělo z Norska, se nepodařilo přistát. "Počítáme s tím, že během dneška odletíme. Mužstvo využije druhé letadlo, které bylo pro část výpravy připraveno. Posunutý čas odletu ale zatím neznáme. Musíme čekat, až se zvedne mlha," řekl mluvčí reprezentace Martin Bergman dvě hodiny po původně plánovaném odletu.
Dlouhé čekání bylo nakonec marné. Cestování na Faerské ostrovy nebo z nich je často složité nejen kvůli nepřízni počasí, ale také z důvodu menších rozměrů letiště
S návratem domů měli problém i hráči Černé Hory, kteří tam ve čtvrtek utrpěli porážku 0:4. Když se zhorší počasí, povolení ke startu či přistání dostane jen úzký okruh vycvičených pilotů.
V neděli podlehli Češi domácí reprezentaci nečekaně 1:2 v zápase kvalifikace o mistrovství světa a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Pozice trenéra Ivana Haška je po nečekaném výsledku v ohrožení a přítomní členové výkonného výboru asociace se jí zabývali při čekání na letišti.
"Gesční skupina v čele s předsedou FAČR Davidem Trundou se sejde v Praze bezprostředně po návratu k vyhodnocení uplynulého reprezentačního srazu a utkání proti Faerským ostrovům," uvedl Bergman během dne.
Urychlené řešení po návratu domů již v neděli po zápase slíbil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.