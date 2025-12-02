Fotbal

City si v devítigólové přestřelce málem uřízlo ostudu, Haaland má rekord

Fotbalisté Manchesteru City málem promarnili ve 14. kole anglické ligy vedení 5:1 na hřišti Fulhamu, kde nakonec ubránili vítězství 5:4. Skóre divokého zápasu otevřel norský kanonýr City Erling Haaland svým 100. gólem v Premier League.
Erling Haaland
Erling Haaland | Foto: Reuters

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se v tabulce přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, jenž má k dobru středeční duel proti Brentfordu.

Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.

O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.

Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.

Tottenham s brankářem Antonínem Kinským na lavičce remizoval 2:2 v Newcastlu. Všechny góly padly v poslední dvacetiminutovce, hostům zachránil bod v nastavení svou druhou brankou v zápase kapitán Cristian Romero střelou přes hlavu. Spurs budou příští středu hostit pražskou Slavii v Lize mistrů, ještě předtím je v sobotu čeká ligový duel v Brentfordu.

Obrat Barcelony

Barcelona otočila šlágr 19. kola španělské fotbalové ligy s Atléticem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový náskok před druhým Realem Madrid, jenž bude chtít ve středu v Bilbau ukončit sérii tří remíz.

Atlético se mohlo v případě výhry na Barcelonu bodově dotáhnout a v 19. minutě hosty poslal do vedení z brejku Álex Baena. Sedm minut nato se vyhnul ofsajdu i domácí Raphina a srovnal. Před poločasem neproměnil penaltu Robert Lewandowski, jenž přestřelil branku, ale v 65. minutě se polský kanonýr podílel na vítězné trefě Daniho Olma. V nastavení zpečetil výhru Barcelony Ferrán Torres.

Madridský tým prohrál v lize poprvé od srpnového utkání na Espaňolu a v tabulce zůstal čtvrtý.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Bournemouth - Everton 0:1 (78. Grealish), Fulham - Manchester City 4:5 (72. a 78. Chukwueze, 45.+2 Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. vlastní Berge), Newcastle - Tottenham 2:2 (71. Guimaraes, 86. A. Gordon z pen. - 79. a 90.+5 Romero).

1. Arsenal 13 9 3 1 25:7 30
2. Manchester City 14 9 1 4 32:16 28
3. Chelsea 13 7 3 3 24:12 24
4. Aston Villa 13 7 3 3 16:11 24
5. Brighton 13 6 4 3 21:16 22
6. Sunderland 13 6 4 3 17:13 22
7. Manchester United 13 6 3 4 21:20 21
8. Liverpool 13 7 0 6 20:20 21
9. Everton 14 6 3 5 15:17 21
10. Crystal Palace 13 5 5 3 17:11 20
11. Tottenham 14 5 4 5 23:18 19
12. Brentford 13 6 1 6 21:20 19
13. Newcastle 14 5 4 5 19:18 19
14. Bournemouth 14 5 4 5 21:24 19
15. Fulham 14 5 2 7 19:22 17
16. Nottingham 13 3 3 7 13:22 12
17. West Ham 13 3 2 8 15:27 11
18. Leeds 13 3 2 8 13:25 11
19. Burnley 13 3 1 9 15:27 10
20. Wolverhampton 13 0 2 11 7:28 2

Španělská fotbalová liga - 19. kolo:

FC Barcelona - Atlético Madrid 3:1 (26. Raphinha, 65. Olmo, 90.+6 Torres - 19. Baena).

1. FC Barcelona 15 12 1 2 42:17 37
2. Real Madrid 14 10 3 1 29:13 33
3. Villarreal 14 10 2 2 29:13 32
4. Atlético Madrid 15 9 4 2 28:14 31
5. Betis Sevilla 14 6 6 2 22:14 24
6. Espaňol Barcelona 14 7 3 4 18:16 24
7. Getafe 14 6 2 6 13:15 20
8. Bilbao 14 6 2 6 14:17 20
9. Vallecano 14 4 5 5 13:15 17
10. San Sebastian 14 4 4 6 19:21 16
11. Elche 14 3 7 4 15:17 16
12. Celta Vigo 14 3 7 4 16:19 16
13. FC Sevilla 14 5 1 8 19:23 16
14. Alavés 14 4 3 7 12:15 15
15. Valencie 14 3 5 6 13:22 14
16. Mallorca 14 3 4 7 15:22 13
17. Pamplona 14 3 3 8 12:18 12
18. Girona 14 2 6 6 13:26 12
19. Levante 14 2 3 9 16:26 9
20. Oviedo 14 2 3 9 7:22 9
 
