City si v devítigólové přestřelce málem uřízlo ostudu, Haaland má rekord

Svěřenci trenéra Pepa Guardioly se v tabulce přiblížili na dva body vedoucímu Arsenalu, jenž má k dobru středeční duel proti Brentfordu.
Pětadvacetiletý Haaland se prosadil v 17. minutě tvrdou ranou levačkou a stal se nejrychlejším střelcem, jenž dosáhl na stovku gólů v Premier League. Povedlo se mu to ve 111. zápase a o 13 utkání překonal předchozího rekordního stovkaře Alana Shearera.
O dvacet minut později vyslal Haaland krásnou přihrávkou do brejku Tijjaniho Reijnderse a ve 44. minutě zvýšil už na 3:0 povedenou střelou z dálky Phil Foden. Domácím dal naději v nastavení snížením Emile Smith Rowe, ale když City do 54. minuty díky druhé brance Fodena a vlastnímu gólu Sandera Bergeho odskočili do vedení 5:1, zdálo se být rozhodnuto.
Domácí ale v 57. minutě vrátil do zápasu Alex Iwobi a poté Samuel Chukwueze dvěma tvrdými střelami v 72. a 78. minutě po nedůsledném bránění City přiblížil Fulham na rozdíl jedné branky. V osmé nastavené minutě pak zachránil výhru favorita Joško Gvardiol, jenž vykopl míč z brankové čáry.
Tottenham s brankářem Antonínem Kinským na lavičce remizoval 2:2 v Newcastlu. Všechny góly padly v poslední dvacetiminutovce, hostům zachránil bod v nastavení svou druhou brankou v zápase kapitán Cristian Romero střelou přes hlavu. Spurs budou příští středu hostit pražskou Slavii v Lize mistrů, ještě předtím je v sobotu čeká ligový duel v Brentfordu.
Obrat Barcelony
Barcelona otočila šlágr 19. kola španělské fotbalové ligy s Atléticem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový náskok před druhým Realem Madrid, jenž bude chtít ve středu v Bilbau ukončit sérii tří remíz.
Atlético se mohlo v případě výhry na Barcelonu bodově dotáhnout a v 19. minutě hosty poslal do vedení z brejku Álex Baena. Sedm minut nato se vyhnul ofsajdu i domácí Raphina a srovnal. Před poločasem neproměnil penaltu Robert Lewandowski, jenž přestřelil branku, ale v 65. minutě se polský kanonýr podílel na vítězné trefě Daniho Olma. V nastavení zpečetil výhru Barcelony Ferrán Torres.
Madridský tým prohrál v lize poprvé od srpnového utkání na Espaňolu a v tabulce zůstal čtvrtý.
Anglická fotbalová liga - 14. kolo:
Bournemouth - Everton 0:1 (78. Grealish), Fulham - Manchester City 4:5 (72. a 78. Chukwueze, 45.+2 Smith Rowe, 57. Iwobi - 44. a 48. Foden, 17. Haaland, 37. Reijnders, 54. vlastní Berge), Newcastle - Tottenham 2:2 (71. Guimaraes, 86. A. Gordon z pen. - 79. a 90.+5 Romero).
|1.
|Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2.
|Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32:16
|28
|3.
|Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4.
|Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5.
|Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6.
|Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7.
|Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8.
|Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9.
|Everton
|14
|6
|3
|5
|15:17
|21
|10.
|Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|11.
|Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23:18
|19
|12.
|Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|13.
|Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19:18
|19
|14.
|Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21:24
|19
|15.
|Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16.
|Nottingham
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17.
|West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|18.
|Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|19.
|Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20.
|Wolverhampton
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2
Španělská fotbalová liga - 19. kolo:
FC Barcelona - Atlético Madrid 3:1 (26. Raphinha, 65. Olmo, 90.+6 Torres - 19. Baena).
|1.
|FC Barcelona
|15
|12
|1
|2
|42:17
|37
|2.
|Real Madrid
|14
|10
|3
|1
|29:13
|33
|3.
|Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29:13
|32
|4.
|Atlético Madrid
|15
|9
|4
|2
|28:14
|31
|5.
|Betis Sevilla
|14
|6
|6
|2
|22:14
|24
|6.
|Espaňol Barcelona
|14
|7
|3
|4
|18:16
|24
|7.
|Getafe
|14
|6
|2
|6
|13:15
|20
|8.
|Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14:17
|20
|9.
|Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13:15
|17
|10.
|San Sebastian
|14
|4
|4
|6
|19:21
|16
|11.
|Elche
|14
|3
|7
|4
|15:17
|16
|12.
|Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16:19
|16
|13.
|FC Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19:23
|16
|14.
|Alavés
|14
|4
|3
|7
|12:15
|15
|15.
|Valencie
|14
|3
|5
|6
|13:22
|14
|16.
|Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15:22
|13
|17.
|Pamplona
|14
|3
|3
|8
|12:18
|12
|18.
|Girona
|14
|2
|6
|6
|13:26
|12
|19.
|Levante
|14
|2
|3
|9
|16:26
|9
|20.
|Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7:22
|9