Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy

před 2 hodinami
Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole z domácího poháru. Na hřišti druholigového Artisu Brno prohráli penaltový rozstřel 5:6, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1. Čtvrtý tým druhé nejvyšší soutěže hrál už od 44. minuty v deseti hráčích.
Tým Artis Brno se raduje z postupu přes Liberec ve 3. kole MOL Cupu.
Tým Artis Brno se raduje z postupu přes Liberec ve 3. kole MOL Cupu. | Foto: ČTK

Slovan je třetím prvoligovým týmem, který v MOL Cupu neprošel do osmifinále. Minulý týden Sigma Olomouc jako obhájce neuspěla na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté nejvyšší soutěže a Teplice nestačily na lídra druhé ligy Zbrojovku Brno.

Liberec v sobotu zvítězil v Hradci Králové 3:2, trenér Kováč v porovnání s posledním kolem dnes udělal v základní sestavě devět změn. Sedmý tým nejvyšší soutěže se na hřišti ambiciózního celku z druhé ligy ujal vedení, když k tyči zamířil Soliu. Po Dahmanově akci vyrovnal Lutonský, ale minutu před přestávkou domácí přišli o vyloučeného Otrísala.

Přestože hrál Artis v oslabení, ve druhém poločase měl velkou šanci jeho kapitán Jeřábek, ztroskotal ale na brankáři Krajčírikovi. Minutu před koncem řádné hrací doby trefil domácí Adediran dokonce břevno.

Ani v prodloužení Slovan nedokázal využít početní výhodu. V rozstřelu chytil brankář Holý dvě penalty, domácí se netrefili jen jednou a favorita vyřadili.

V základní sestavě Pražanů se na Vysočině objevilo pět stejných hráčů jako v pátek na Slavii, kde Dukla prohrála 0:2 a je v nejvyšší soutěži dvanáctá. Aktuálně jedenáctý tým druhé ligy kladl favoritovi odpor, první poločas se odehrál bez velkých šancí. V podobném duchu probíhalo také druhé dějství.

Když už zápas směřoval do prodloužení, v první minutě nastavení rozhodl střídající mladík, který jinak pravidelně nastupuje za B-tým v ČFL. Kroupa korunoval rychlý brejk Dukly.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Artis Brno - Slovan Liberec 1:1 po prodl. (1:1, 1:1), na pen. 6:5

Branky: 29. Lutonský - 17. Soliu. Penalty proměnili: Vukadinovič, Kosek, Harazim, Adediran, Samek, Dulay - Hlavatý, Krollis, Špatenka, Mašek, Icha. Neproměnili: Lutonský - Mahmic, Hodouš. ČK: 44. Otrísal (Artis).

Sestava Liberce: Krajčírik - Koželuh (77. Hodouš), Gabriel (91. N'Guessan), Plechatý, Kayondo - Juliš (46. Špatenka), Icha, Diakite (46. Mahmic), Stránský (61. Hlavatý), Soliu (61. Mašek) - Krollis. Trenér: Kováč.

Jihlava - Dukla Praha 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Kroupa.

Sestava Dukly: Jágrik - Isife (67. Černák), Hunal, Kozma, Šehovič (67. Ambler) - Tijani, Velasquez (90.+2 Peterka) - Šebrle (76. Gaszcyk), Čermák, Kadák - Fokam (67. Kroupa). Trenér: Holoubek.

 
