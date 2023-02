Fotbalisté do 21 let v kvalifikaci ME vyzvou Dánsko, Island, Wales a Litvu

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 utkají ve skupině I s Dánskem, Islandem, Walesem a Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Turnaj se uskuteční na Slovensku.

"Lvíčata" boj o postup na příští Euro rozehrají na podzim. V červnu svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupí do letošního ME, které hostí Rumunsko a Gruzie. V základní fázi česká jednadvacítka narazí na Anglii, obhájce zlata Německo a Izrael. Do dalšího kvalifikačního cyklu už zasáhne nově složený tým s hráči narozenými v roce 2002 a mladšími.

Češi byli z druhého výkonnostního koše nalosováni do jedné ze dvou pětičlenných skupin, v ostatních sedmi skupinách je šest týmů. Na šampionát přímo postoupí vítězové skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři volná místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.

