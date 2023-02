Fotbalisté do 21 let v kvalifikaci ME vyzvou Dánsko, Island, Wales a Litvu

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 utkají ve skupině I s Dánskem, Islandem, Walesem a Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Turnaj se uskuteční na Slovensku.

"Lvíčata" boj o postup na příští Euro rozehrají na podzim. V červnu svěřenci trenéra Jana Suchopárka vstoupí do letošního ME, které hostí Rumunsko a Gruzie. V základní fázi česká jednadvacítka narazí na Anglii, obhájce zlata Německo a Izrael. Do dalšího kvalifikačního cyklu už zasáhne nově složený tým s hráči narozenými v roce 2002 a mladšími.

"Jde o vyrovnanou skupinu, která nemá úplně vyloženého favorita. Myslím, že půjde o velmi zajímavé zápasy ve venkovním i domácím prostředí. Nyní je těžké předvídat, v jaké aktuální formě týmy na startu kvalifikace budou, ale očekávám hlavně vyrovnané souboje," řekl Suchopárek pro web Fotbalové asociace ČR.

Jeho svěřenci mají nejčerstvější zkušenost s Islandem, který vyřadili v loňské evropské baráži. Po vítězství 2:1 v Reykjavíku remizovali v domácí odvetě 0:0. "Soupeř byl skvěle připravený, do kvalifikace půjde také se stejným trenérem. A my navíc na Islandu celou kvalifikaci začneme. Pro nás může být výhodou to, že místo logisticky známe z loňského září, což nám může pomoci v celkové dobré přípravě na utkání," uvedl Suchopárek.

Jednadvacítka prohrála s Dány na Euru 2017 (2:4) i o dva roky dříve na šampionátu v Česku (1:2). "Dánsko na první pohled možná není úplný top tým. Ale už v minulé kvalifikaci hrálo velice dobře, mají velmi vysokou kvalitu s výbornými hráči, kteří se pohybují na nejvyšší evropské úrovni," přiblížil Suchopárek.

"Pokud jde o Wales, čeká nás typický ostrovní fotbal. Výkonnostně jdou nahoru, v poslední době měly jejich výběry U-19 a U-21 kousek k postupu na mistrovství Evropy. Bude to nesmírně těžký soupeř. Litva na první pohled nepatří do úplné špičky, ale zejména ve svém domácím prostředí bude nepříjemná a nebezpečná pro všechny," přidal reprezentační kouč.

Češi byli z druhého výkonnostního koše nalosováni do jedné ze dvou pětičlenných skupin, v ostatních sedmi skupinách je šest týmů. "Pětičlenná skupina je výhodná v tom, že i během kvalifikačního cyklu máme možnost v některém reprezentačním okně sehrání přípravných zápasů. Ty mohou pomoci ke zlepšení herní kvality našeho mužstva, což je určitě pozitivum," mínil Suchopárek.

Na šampionát přímo postoupí vítězové skupin a tři celky s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Další šestice mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá tři volná místa na turnaji. Slovensko má coby pořadatel účast na mistrovství jistou.