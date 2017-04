Fotbalisté Českých Budějovic budou do konce měsíce v karanténě. Skolila je žloutenka nebo salmonela?

před 17 minutami

"Jde o infekční onemocnění, které provází zvýšená teplota a průjem. Začalo to po víkendovém zápase v Opavě, včera s tím přišli tři hráči a dneska další čtyři," říká tiskový mluvčí Českých Budějovic Aleš Strouha.

České Budějovice - Páteční zápas 25. kola druhé fotbalové ligy mezi Českými Budějovicemi a Vlašimí byl odložen kvůli infekčnímu onemocnění v jihočeském mužstvu, které bude do konce dubna v karanténě. Náhradní termín duelu zatím nebyl stanoven.

"Jde o infekční onemocnění, které provází zvýšená teplota a průjem. Začalo to po víkendovém zápase v Opavě, včera s tím přišli tři hráči a dneska další čtyři," řekl ČTK tiskový mluvčí budějovického klubu Aleš Strouha.

"Na základě tohoto počtu hygiena nařídila karanténní opatření a hráči musí zůstat doma. Do 30. dubna tým nesmí odehrát žádný zápas a čeká se na výsledky vyšetření, aby to nebyla žloutenka nebo salmonela," doplnil Strouha.

Jihočeši věří, že už v řádném termínu stihnou další utkání druhé ligy v Prostějově (6. května). "Může se stát, že hygiena řekne, že to byl obyčejný průjem z nějakého špatného jídla, hráči se dají do kupy a v sobotu v Prostějově budeme hrát. Doufáme, že to tak bude," uvedl mluvčí Dynama.

"Jakmile se ale stane, že nám hygiena odloží i ten sobotní zápas s Prostějovem, už tam bude problém. Musely by tam být dvě vložené středy a už by se nestíhalo, protože 27. května končí sezona," dodal Strouha.

Českým Budějovicím patří v tabulce druhé nejvyšší soutěže páté místo, Vlašim je čtvrtá.

autor: ČTK | před 17 minutami

Související články