Fotbalista Zinčenko před zápasem se Skotskem nezadržel slzy: Ukrajina se nikdy nevzdá

Záložníka Oleksandra Zinčenka přemohly vpředvečer zápasu ukrajinských fotbalistů proti Skotsku v semifinále play off o mistrovství světa emoce. Na tiskové konferenci v Glasgow v slzách uvedl, že důležitější než postup pro něho je, aby v jeho zemi opět zavládl mír.

"Všichni Ukrajinci chtějí jediné - zastavit tuhle válku. Mluvil jsem s lidmi z různých zemí z celého světa, mluvil jsem s mladými Ukrajinci. Nechápou, co se na Ukrajině děje. Chtějí jen, aby válka skončila, mají sen zastavit válku," řekl hráč Manchesteru City, s kterým ovládl anglickou ligu.

Zápas ukrajinských fotbalistů se Skotskem byl přeložen z března na 1. června po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Vítěz utkání bude hrát o čtyři dny později v Cardiffu s Walesem o účast na podzimním šampionátu v Kataru.

"Pokud jde o fotbal a tým, máme vlastní sen. Chceme jet na mistrovství světa, chceme předat ty neuvěřitelné emoce Ukrajincům, protože si to v tuto chvíli tolik zaslouží," prohlásil pětadvacetiletý Zinčenko. "Jsem si jistý, že nás bude sledovat celá Ukrajina. Budeme tu podporu cítit. Můžeme o tom mluvit, ale musíme to dokázat na hřišti. Budeme se snažit, aby naši lidé byli šťastní a hrdí."

Krátce po začátku války zveřejnil s krajanem Andrejem Jarmolenkem video vyzývající k ukončení bojů a také později vystupoval proti ruské agresi. "Ty pocity se nedají popsat, dokud to nezažijete. To, co se nyní děje v naší zemi, je nepřijatelné. Proto musíme tuhle agresi úplně zastavit. Musíme vyhrát, protože Ukrajina je svobodná země. Nikdy se nevzdá," uvedl. "Mnoho zemí to možná nechápe. Dnes je to Ukrajina, ale zítra to můžete být vy. Proto musíme být jednotní a porazit agresi společně," dodal.

Ocenil, že Skotové se rozhodli poskytnout fanouškům fonetický přepis ukrajinské hymny, aby ji mohli společně zazpívat. "To je úžasná iniciativa," řekl.

Ukrajinští fotbalisté na boj o MS trénovali ve Slovinsku a sehráli tři přípravné zápasy proti týmům Mönchengladbachu, Empoli a Rijeky.