Znovuzrozený střelec Hložek dvěma trefami zařídil vítězství Hoffenheimu

Útočník Adam Hložek zařídil dvěma góly fotbalistům Hoffenheimu domácí vítězství 2:0 nad Dynamem Kyjev ve druhém utkání ligové fáze Evropské ligy. Český reprezentant skóroval ve druhém soutěžním zápase po sobě. Midtjylland v základní sestavě s útočníkem Janem Kuchtou porazil v Bělehradě Maccabi Tel Aviv 2:0.

Anderlecht zvítězil v San Sebastianu 2:1, bruselský celek se představí jak na Slavii, tak v Plzni, Real Sociedad se utká doma s Viktorií. Další soupeř Slavie Malmö vyhrálo 2:1 na hřišti Karabachu.

Dvaadvacetiletý Hložek se v nedělním bundesligovém duelu s Brémami prosadil za Hoffenheim poprvé od srpnového příchodu z mistrovského Leverkusenu. Oproti utkání s Werderem, v němž jeho tým neudržel vedení 3:0 a v dlouhém oslabení prohrál 3:4, vedly jeho góly k triumfu.

Proti Dynamu ve 22. minutě zblízka přízemní střelou z vápna zužitkoval přihrávku Gendreye. Po hodině hry sparťanský odchovanec zvýšil poté, co si narazil míč s Kramaričem a vypálil přesně k tyči zpoza šestnáctky.

Dvě trefy v jednom soutěžním utkání Hložek naposledy zaznamenal loni v prosinci proti Molde rovněž v Evropské lize.

Od 56. minuty nastoupil za německý celek i Pavel Kadeřábek. Další Čech David Jurásek se poprvé od červencové zlomeniny ruky v přípravě objevil alespoň na lavičce. Hoffenheim vytěžil z úvodních dvou zápasů čtyři body, ukrajinský celek nemá ani jeden.

Kuchta odehrál v dresu Midtjyllandu 60 minut. Dánské mužstvo porazilo Maccabi zásluhou Franculina, pojistku přidal v závěru Chilufya. Midtjylland si připsal už čtyři body. Izraelské mužstvo, jež kvůli válce v Pásmu Gazy hraje domácí zápasy v srbské metropoli, prohrálo v Evropské lize i podruhé.

Stoprocentní bilanci si drží Anderlecht v součtu s první výhrou nad Ferencvárosem (také 2:1). V San Sebastianu prohrával od osmé minuty po trefě Marina, ještě v první půli však belgický celek otočil skóre, když se prosadili Vázquez a Leoni. Španělské mužstvo má jen bod.

Malmö, které v závěrečném předkole Ligy mistrů nestačilo na pražskou Spartu, vyhrálo v Baku nad Karabachem díky dvěma gólům Botheima.

Úřadující vítěz švédské ligy si spravil náladu po úvodní domácí prohře s Rangers. Na konci ledna v Edenu bude posledním soupeřem Slavie v ligové fázi soutěže. Celek z Ázerbájdžánu je bez bodu.

RFS Riga doma nečekaně remizovala s Galatasarayem 2:2 a má první bodi. Celé utkání strávil mezi náhradníky lotyšského týmu český obránce Petr Mareš.

Tottenham zvítězil na hřišti Ferencvárose 2:1 a je stoprocentní, navíc stále neinkasoval. Budapešťské mužstvo čeká na první bod.

Lazio Řím si poradilo s Nice 4:1 i díky dvěma zásahům Castellanose a má plný počet bodů. Olympiakos zdolal Bragu 3:0, dvakrát se trefil přesně Kaabí.

Betis podlehl varšavské Legii

Hráči Betisu Sevilla vstoupili do hlavní fáze Konferenční ligy porážkou 0:1 na hřišti Legie Varšava, za kterou odehrál 62 minut český útočník Tomáš Pekhart.

Španělský klub, jeden z favoritů soutěže a listopadový protivník Mladé Boleslavi, dostal gól v 23. minutě, kdy se hlavou po rohu prosadil francouzský stoper Steve Kapuadi.

Hráči Cercle Bruggy se na úvod blýskli vysokým vítězstvím 6:2 nad St. Gallenem, třikrát se během půlhodiny trefil Kévin Denkey z Toga. O čtyři branky zvítězila i kyperská Omonia nad Víkingurem Reykjavík.

Venku bodovali pouze skotští Hearts, kteří zvítězili na náhradním stadionu Dinama Minsk v Ázerbájdžánu 2:1. Dalších osm zápasů začne v 21:00, kdy nastoupí například londýnská Chelsea nebo dvojnásobný finalista Konferenční ligy Fiorentina.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže hraje od této sezony novým systémem. Všech 36 mužstev odehraje v ligové fázi tři zápasy doma a tři venku, výsledky se započítají do celkové tabulky. Osm týmů postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 do úvodního kola vyřazovací části.

Fotbalová Evropská liga - 2. kolo:

Ferencváros Budapešť - Tottenham 1:2 (0:1)

Branky: 90. B. Varga - 23. Sarr, 86. Johnson.

Hoffenheim - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)

Branky: 22. a 60. Hložek

Karabach - Malmö 1:2 (1:1)

Branky: 5. Juninho - 19. a 47. Botheim

Lazio Řím - Nice 4:1 (2:1)

Branky: 35. a 53. Castellanos, 20. Pedro, 65. Zaccagni z pen. - 41. Boga.

Maccabi Tel Aviv - Midtjylland 0:2 (0:1)

Branky: 39. Franculino, 89. Chilufya.

Olympiakos Pireus - Braga 3:0 (1:0)

Branky: 45. a 59. Kaabí, 53. Hezze.

San Sebastian - Anderlecht 1:2 (1:2)

Branky: 5. Marín - 29. Vázquez, 40. Leoni.

RFS Riga - Galatasaray Istanbul 2:2 (1:2)

Branky: 40. Ikaunieks, 55. Odišaria - 12. Mertens, 38. Akgün.

21:00 Viktoria Plzeň - Ludogorec Razgrad, Bilbao - Alkmaar, Besiktas Istanbul - Eintracht Frankfurt, Elfsborg - AS Řím, FC Porto - Manchester United, PAOK Soluň - FCSB, Glasgow Rangers - Lyon, Saint-Gilloise - Bödo/Glimt, Twente Enschede - Fenerbahce Istanbul.

Tabulka:

1. Lazio Řím 2 2 0 0 7:1 6 2. Tottenham 2 2 0 0 5:1 6 3. Anderlecht 2 2 0 0 4:2 6 4. Ajax Amsterodam 2 1 1 0 5:1 4 5. Galatasaray Istanbul 2 1 1 0 5:3 4 6. Hoffenheim 2 1 1 0 3:1 4 Slavia Praha 2 1 1 0 3:1 4 Midtjylland 2 1 1 0 3:1 4 9. FCSB 1 1 0 0 4:1 3 10. Glasgow Rangers 1 1 0 0 2:0 3 Lyon 1 1 0 0 2:0 3 12. Alkmaar 1 1 0 0 3:2 3 Bödo/Glimt 1 1 0 0 3:2 3 Olympiakos Pireus 2 1 0 1 3:2 3 15. Fenerbahce Istanbul 1 1 0 0 2:1 3 16. Malmö 2 1 0 1 2:3 3 17. Braga 2 1 0 1 2:4 3 18. Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 3:3 1 Viktoria Plzeň 1 0 1 0 3:3 1 20. Manchester United 1 0 1 0 1:1 1 Bilbao 1 0 1 0 1:1 1 Twente Enschede 1 0 1 0 1:1 1 AS Řím 1 0 1 0 1:1 1 24. San Sebastian 2 0 1 1 2:3 1 25. RFS Riga 2 0 1 1 3:6 1 26. Nice 2 0 1 1 2:5 1 27. FC Porto 1 0 0 1 2:3 0 Elfsborg 1 0 0 1 2:3 0 29. Saint-Gilloise 1 0 0 1 1:2 0 30. Ferencváros Budapešť 2 0 0 2 2:4 0 31. PAOK Soluň 1 0 0 1 1:3 0 32. Ludogorec Razgrad 1 0 0 1 0:2 0 33. Maccabi Tel Aviv 2 0 0 2 1:4 0 34. Karabach 2 0 0 2 1:5 0 35. Besiktas Istanbul 1 0 0 1 0:4 0 36. Dynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0

1. kolo fotbalové Konferenční ligy:

Cercle Bruggy - St. Gallen 6:2 (3:0)

Branky: 25., 43. a 54. z pen. Denkey, 63. a 68. Magnée, 3. Minda - 58. Csoboth, 81. Mambimbi.

Dinamo Minsk - Heart of Midlothian 1:2 (1:1)

Branky: 21. Alfred - 37. vlastní Politevič, 90.+4 Dhanda.

Astana - Bačka Topola 1:0 (1:0)

Branka: 15. Kažukolovas.

Heidenheim - Olimpija Lublaň 2:1 (1:0)

Branky: 6. Beck, 83. Wanner - 77. A. Blanco.

Legia Varšava - Betis Sevilla 1:0 (1:0)

Branka: 23. Kapuadi.

Molde - Larne 3:0 (0:0)

Branky: 51. Wolff Eikrem, 78. Brynhildsen, 90.+5 Ihler. ČK: 90.+1 McKendry (Larne).

Omonia Nikósie - Víkingur Reykjavík 4:0 (0:0)

Branky: 81. a 90. Kakullis, 51. Coulibaly, 86. Alioum.

21:00 Banja Luka - Panathinaikos Atény, FC Kodaň - Bialystok, Fiorentina - The New Saints, Chelsea - Gent, LASK Linec - Djurgaarden, Lugano - HJK Helsinky, Petrocub - Pafos, Shamrock Rovers - APOEL Nikósie.