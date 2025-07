Baník ve dvou zápasech vůbec neskóroval, hráči Bohemians rozstříleli Maďary

Fotbalisté Ostravy v letní přípravě na soustředění v Opalenici ve dvou dnešních zápasech vyšli střelecky naprázdno. Baník před polednem nejprve remizoval s Piastem Gliwice bez branek a odpoledne podlehl jinému polskému soupeři Lodži 0:2.

Bohemians 1905 naopak na kempu ve Slovinsku rozdrtili maďarskou Nyíregyházu 5:0, dvě branky dal Júsuf Hilál. Další pražský klub Dukla si v domácích podmínkách poradila s druholigovou Jihlavou 4:2, utkání se hrálo netradičně 120 minut.

Ostrava si stejně jako v sobotu naplánovala dva zápasy za den. Trenér Pavel Hapal rozdělil mužstvo a první polovina proti desátému celku uplynulé sezony polské ligy nedokázala skórovat.

Střelecky naprázdno vyšel i druhý výběr proti Lodži. Třináctý celek minulého ročníku polské ligy dal obě branky po změně stran, vítězný gól zaznamenal z penalty. Krátce nato dostal balon do sítě Ladislav Almási, rozhodčí ale usoudili, že šlo o ofsajd a vyrovnávací trefu na 1:1 neuznali.

Třetí tým uplynulé sezony české nejvyšší soutěže v přípravě potřetí za sebou nezvítězil, v sobotu ve druhém duelu podlehl jinému polskému soupeři Štětínu 1:3.

"Je na nás cítit velká únava, kvalita v některých věcech, zejména v těch finálních, nám chybí. Postrádal jsem tam větší klid a rozvahu. Ale souvisí to s tím, že jsme kluky nutili, ať hodně presují a běhají. Pak trošku chyběly síly po zisku míče. Pořád to není až tak o výsledcích, důležitější je to zatížení pro hráče," citoval klubový web Hapala.

Bohemians 1905 mají na soustředění v Rakousku dobrou formu. O víkendu uhráli remízu 3:3 s rumunským účastníkem kvalifikace Konferenční ligy Craiovou a produktivní byli i tentokrát.

Osmému celku minulé sezony maďarské ligy nasázeli pět branek, z nichž úvodní dvě si v první půli připsal bahrajnský útočník Hilál.

"Je to jen příprava, nicméně jsme s tím spokojeni. Věděli jsme, co jsme chtěli hrát, hráli jsme to. Byli jsme od začátku dominantní na míči i systémově. Náš výkon byl výborný. Jsme rádi, že to, co cvičíme na tréninku, se propsalo do zápasu," řekl klubové televizi asistent trenéra Bohemians Stanislav Hejkal.

Střelecky se v přípravě daří také Dukle Praha. Svěřenci nového trenéra Davida Holoubka i ve třetím letním utkání nastoupili proti druholigovému soupeři a znovu skórovali čtyřikrát, tentokrát proti Jihlavě.

Úvodní dva góly daly posily Jacques Fokam a Tomáš Jedlička. Zápas se v úmorném vedru v Lysé nad Labem hrál nezvykle na čtyři třicetiminutovky.

"Zápas probíhal v těžkých podmínkách. Změnili jsme některé věci. Samozřejmě to nebylo dokonalé, ale objevují se tam věci, které chceme. Je pro nás i dobře, že se tam objevují nějaké chyby, abychom viděli, na čem máme pracovat. Zase jsme dali čtyři góly, zvládli jsme to," řekl asistent trenéra Dukly Marek Nikl.

Přípravné fotbalové utkání v Ansfeldenu (Rakousko):

Slavia Praha - Universitatea Kluž 5:2 (4:0)

Branky: 13., 19. obě z pen. a 52. Chytil, 7. Toula, 35. Dominik Pech - 46. Thiam, 79. Nistor z pen.

Sestava Slavie: Markovič - Moses (61. Hašioka), Vlček (61. Chaloupek), Fully (61. Kovář) - Michez (61. Piták), Dominik Pech (61. Kolísek), Jelínek, Zmrzlý (61. Javorček) - Toula (46. Teah), Botos (61. Sanyang) - Chytil (61. Tijani). Trenér: Trpišovský.

Přípravná fotbalová utkání v Opalenici (Polsko):

Baník Ostrava - Piast Gliwice 0:0

Sestava Ostravy: Holec - Munksgaard (46. Látal), Chaluš, Lischka (46. Míček), Holzer - Buchta, Rigo (46. Frýdek), Boula, Šín (65. Komljenovic), Ewerton - Prekop. Trenér: Hapal.

Baník Ostrava - Widzew Lodž 0:2 (0:0)

Branky: 56. Pawlowski z pen., 70. Diliberto.

Sestava Ostravy: Budinský (46. Kubný) - Rusnák (46. Bewene), Frydrych (46. Kornezos), Pojezný, Kpozo - Grygar (61. Tiéhi) - Owusu, Kohút (46. Kubala), Zlatohlávek (83. Komljenovic), Šehič - Almási.

Přípravné fotbalové utkání v Gorišnici (Slovinsko):

Bohemians Praha 1905 - Nyíregyháza Spartacus (Maď.) 5:0 (3:0)

Branky: 8. a 35. Hilál, 45. Drchal, 58. Ristovski, 79. Černý.

Sestava Bohemians:

I. poločas: Frühwald - Kareem, Hůlka, Vondra, Sinjavskij - Sakala, Čermák - Drchal, Matoušek, Kovařík - Hilál.

II. poločas: Šiman - Vala, Hůlka (61. Kareem), M. Kadlec, Hybš - Sakala (61. Černý), Okeke - Pleštil, Hrubý, Zeman - Ristovski. Trenér: Veselý.

Přípravné fotbalové utkání v Lysé nad Labem (hráno 4×30 minut):

Dukla Praha - Jihlava 4:2

Branky: 1. Fokam, 6. Jedlička, 76. Čermák, 87. Milla - 18. Farka, 112. Vlček.

Sestava Dukly:

I. a II. čtvrtina: Jágrik - Matoušek, Kozma, Hunal, Jorginho - Tijani, Žitný, Bačinský - Conte, Jedlička - Fokam.

III. a IV. čtvrtina: Vácha - Isife, Hašek, Svozil, Purzitidis, Ambler - Peterka - Gaszczyk, Čermák - Hrubeš, Milla. Trenér: Holoubek.