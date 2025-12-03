Fotbal

Mbappé se podílel na všech brankách Realu, Wolves bez Krejčího znovu padli

Aktualizováno 3. 12. 2025 23:20
Fotbalisté Realu Madrid v 19. kole španělské ligy zvítězili 3:0 v Bilbau. Dva góly a asistenci zaznamenal nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé. Lídr anglické ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Wolverhampton bez zraněného Ladislava Krejčího podlehl 0:1 Nottinghamu.
Bilbao - Real Madrid: Kylian Mbappé
Bilbao - Real Madrid: Kylian Mbappé | Foto: Reuters

La Liga

Fotbalisté Realu Madrid v 19. kole španělské ligy zvítězili 3:0 v Bilbau. Dva góly a asistenci zaznamenal nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé. "Bílý balet" odpověděl na úterní výhru vedoucí Barcelony nad Atléticem Madrid a ze druhého místa ztrácí na katalánského rivala jeden bod.

Real poslední tři utkání v lize remizoval, na hřišti nedávného soupeře Slavie v Lize mistrů si ale došel pro přesvědčivé vítězství. Mbappé otevřel skóre v sedmé minutě střelou z hranice pokutového území a ještě do poločasu zvýšil po jeho asistenci hlavou Camavinga.

Po hodině hry Mbappé znovu napřáhl zpoza vápna a překvapil Simóna střelou na přední tyč. Hvězdný francouzský útočník má v ročníku na kontě 16 branek, jeho nejbližší pronásledovatelé dali o polovinu méně.

Real zdolal dnešního soupeře počtvrté z posledních pěti duelů. Bilbao je v tabulce osmé.

Španělská fotbalová liga - 19. kolo: Bilbao - Real Madrid 0:3 (7. a 59. Mbappé, 42. Camavinga).

Tabulka:

1. FC Barcelona 15 12 1 2 42:17 37
2. Real Madrid 15 11 3 1 32:13 36
3. Villarreal 14 10 2 2 29:13 32
4. Atlético Madrid 15 9 4 2 28:14 31
5. Betis Sevilla 14 6 6 2 22:14 24
6. Espaňol Barcelona 14 7 3 4 18:16 24
7. Getafe 14 6 2 6 13:15 20
8. Bilbao 15 6 2 7 14:20 20
9. Vallecano 14 4 5 5 13:15 17
10. San Sebastian 14 4 4 6 19:21 16
11. Elche 14 3 7 4 15:17 16
12. Celta Vigo 14 3 7 4 16:19 16
13. FC Sevilla 14 5 1 8 19:23 16
14. Alavés 14 4 3 7 12:15 15
15. Valencie 14 3 5 6 13:22 14
16. Mallorca 14 3 4 7 15:22 13
17. Pamplona 14 3 3 8 12:18 12
18. Girona 14 2 6 6 13:26 12
19. Levante 14 2 3 9 16:26 9
20. Oviedo 14 2 3 9 7:22 9

Premier League

Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu.

Wolverhampton bez zraněného Ladislava Krejčího podlehl 0:1 Nottinghamu. Díky prohře Chelsea 1:3 na hřišti Leedsu se na třetí místo posunula Aston Villa, která zvítězila 4:3 v Brightonu.

Arsenal se po poslední remíze s Chelsea vrátil na vítěznou vlnu zásluhou Merinovy hlavičky z 11. minuty.

Španělský záložník, který nastupuje i na hrotu útoku, se od začátku sezony 2024/25 prosadil ve všech soutěžích už poosmé ze vzduchu, žádný hráč Premier League nemá lepší bilanci. V závěru přidal pojistku Saka.

"Kanonýři" v aktuálním ročníku ztratili doma v sedmi utkáních za jedinou remízu. V čele tabulky mají pětibodový náskok před Manchesterem City. Brentford je třináctý.

Sunderland se ujal vedení v 67. minutě Talbího tečovanou ranou z dálky. Liverpool srovnal po individuální akci Wirtze, který dostal míč do sítě od Mukieleho kopačky.

Hvězdná letní posila tak znovu nezaznamenala první gól v Premier League, branka byla připsána obránci hostů jako vlastní. "Reds" vyhráli jediný z posledních pěti soutěžních duelů a v tabulce jsou osmí, Sunderlandu patří šestá pozice.

Krejčí podruhé chyběl kvůli zraněnému kolenu a jen přihlížel další porážce jasně posledního celku soutěže. Nottinghamu zařídil triumf v 72. minutě hlavou Igor Jesus.

Jeho tým je šestnáctý, Wolverhampton zůstává bez výhry s pouhými dvěma body. "Vlci" jsou o osm bodů za předposledním Burnley, které rovněž doma nestačilo 0:1 na pátý Crystal Palace.

Aston Villa zvládla přestřelku v Brightonu a vyhrála počtvrté za sebou. Domácí vedli po půlhodině o dvě branky, ještě do přestávky ale srovnal dvěma zásahy Watkins. Následně dokonali obrat Onana s Malenem, Brightonu už nepomohl ani druhý gól stopera Van Heckeho v zápase.

Leeds nebodoval čtyřikrát po sobě, nepříznivou sérii ale překvapivě ukončil proti dosud třetímu týmu tabulky. Domácí brzy vedli po Bijolově hlavičce a náskok navýšil Tanaka přesnou ranou z 20 metrů.

Favorita vrátil do hry Neto, s pěti góly nejlepší střelec týmu. V 72. minutě ale ve vlastním vápně zachyboval při rozehrávce stoper Adarabioyo a vítězství pojistil Calvert-Lewin. Leeds se dostal ze sestupového pásma, kam se propadl West Ham.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo: Arsenal - Brentford 2:0 (11. Merino, 90.+1 Saka), Brighton - Aston Villa 3:4 (9. a 83. Van Hecke, 29. vlastní Torres - 37. a 45.+7 Watkins, 60. Onana, 78. Malen), Burnley - Crystal Palace 0:1 (44. Muňoz), Wolverhampton - Nottingham 0:1 (72. Igor Jesus), Leeds - Chelsea 3:1 (6. Bijol, 43. Tanaka, 72. Calvert-Lewin - 50. Neto), Liverpool - Sunderland 1:1 (81. vlastní Mukiele - 67. Talbí).

Tabulka:

1. Arsenal 14 10 3 1 27:7 33
2. Manchester City 14 9 1 4 32:16 28
3. Aston Villa 14 8 3 3 20:14 27
4. Chelsea 14 7 3 4 25:15 24
5. Crystal Palace 14 6 5 3 18:11 23
6. Sunderland 14 6 5 3 18:14 23
7. Brighton 14 6 4 4 24:20 22
8. Liverpool 14 7 1 6 21:21 22
9. Manchester United 13 6 3 4 21:20 21
10. Everton 14 6 3 5 15:17 21
11. Tottenham 14 5 4 5 23:18 19
12. Newcastle 14 5 4 5 19:18 19
13. Brentford 14 6 1 7 21:22 19
14. Bournemouth 14 5 4 5 21:24 19
15. Fulham 14 5 2 7 19:22 17
16. Nottingham 14 4 3 7 14:22 15
17. Leeds 14 4 2 8 16:26 14
18. West Ham 13 3 2 8 15:27 11
19. Burnley 14 3 1 10 15:28 10
20. Wolverhampton 14 0 2 12 7:29 2
 
