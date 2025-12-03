Mbappé se podílel na všech brankách Realu, Wolves bez Krejčího znovu padli

La Liga
Fotbalisté Realu Madrid v 19. kole španělské ligy zvítězili 3:0 v Bilbau. Dva góly a asistenci zaznamenal nejlepší střelec soutěže Kylian Mbappé. "Bílý balet" odpověděl na úterní výhru vedoucí Barcelony nad Atléticem Madrid a ze druhého místa ztrácí na katalánského rivala jeden bod.
Real poslední tři utkání v lize remizoval, na hřišti nedávného soupeře Slavie v Lize mistrů si ale došel pro přesvědčivé vítězství. Mbappé otevřel skóre v sedmé minutě střelou z hranice pokutového území a ještě do poločasu zvýšil po jeho asistenci hlavou Camavinga.
Po hodině hry Mbappé znovu napřáhl zpoza vápna a překvapil Simóna střelou na přední tyč. Hvězdný francouzský útočník má v ročníku na kontě 16 branek, jeho nejbližší pronásledovatelé dali o polovinu méně.
Real zdolal dnešního soupeře počtvrté z posledních pěti duelů. Bilbao je v tabulce osmé.
Španělská fotbalová liga - 19. kolo: Bilbao - Real Madrid 0:3 (7. a 59. Mbappé, 42. Camavinga).
Tabulka:
|1.
|FC Barcelona
|15
|12
|1
|2
|42:17
|37
|2.
|Real Madrid
|15
|11
|3
|1
|32:13
|36
|3.
|Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29:13
|32
|4.
|Atlético Madrid
|15
|9
|4
|2
|28:14
|31
|5.
|Betis Sevilla
|14
|6
|6
|2
|22:14
|24
|6.
|Espaňol Barcelona
|14
|7
|3
|4
|18:16
|24
|7.
|Getafe
|14
|6
|2
|6
|13:15
|20
|8.
|Bilbao
|15
|6
|2
|7
|14:20
|20
|9.
|Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13:15
|17
|10.
|San Sebastian
|14
|4
|4
|6
|19:21
|16
|11.
|Elche
|14
|3
|7
|4
|15:17
|16
|12.
|Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16:19
|16
|13.
|FC Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19:23
|16
|14.
|Alavés
|14
|4
|3
|7
|12:15
|15
|15.
|Valencie
|14
|3
|5
|6
|13:22
|14
|16.
|Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15:22
|13
|17.
|Pamplona
|14
|3
|3
|8
|12:18
|12
|18.
|Girona
|14
|2
|6
|6
|13:26
|12
|19.
|Levante
|14
|2
|3
|9
|16:26
|9
|20.
|Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7:22
|9
Premier League
Lídr anglické fotbalové ligy Arsenal ve 14. kole porazil doma 2:0 Brentford. Nováček Sunderland remizoval 1:1 na půdě trápícího se obhájce titulu Liverpoolu.
Wolverhampton bez zraněného Ladislava Krejčího podlehl 0:1 Nottinghamu. Díky prohře Chelsea 1:3 na hřišti Leedsu se na třetí místo posunula Aston Villa, která zvítězila 4:3 v Brightonu.
Arsenal se po poslední remíze s Chelsea vrátil na vítěznou vlnu zásluhou Merinovy hlavičky z 11. minuty.
Španělský záložník, který nastupuje i na hrotu útoku, se od začátku sezony 2024/25 prosadil ve všech soutěžích už poosmé ze vzduchu, žádný hráč Premier League nemá lepší bilanci. V závěru přidal pojistku Saka.
"Kanonýři" v aktuálním ročníku ztratili doma v sedmi utkáních za jedinou remízu. V čele tabulky mají pětibodový náskok před Manchesterem City. Brentford je třináctý.
Sunderland se ujal vedení v 67. minutě Talbího tečovanou ranou z dálky. Liverpool srovnal po individuální akci Wirtze, který dostal míč do sítě od Mukieleho kopačky.
Hvězdná letní posila tak znovu nezaznamenala první gól v Premier League, branka byla připsána obránci hostů jako vlastní. "Reds" vyhráli jediný z posledních pěti soutěžních duelů a v tabulce jsou osmí, Sunderlandu patří šestá pozice.
Krejčí podruhé chyběl kvůli zraněnému kolenu a jen přihlížel další porážce jasně posledního celku soutěže. Nottinghamu zařídil triumf v 72. minutě hlavou Igor Jesus.
Jeho tým je šestnáctý, Wolverhampton zůstává bez výhry s pouhými dvěma body. "Vlci" jsou o osm bodů za předposledním Burnley, které rovněž doma nestačilo 0:1 na pátý Crystal Palace.
Aston Villa zvládla přestřelku v Brightonu a vyhrála počtvrté za sebou. Domácí vedli po půlhodině o dvě branky, ještě do přestávky ale srovnal dvěma zásahy Watkins. Následně dokonali obrat Onana s Malenem, Brightonu už nepomohl ani druhý gól stopera Van Heckeho v zápase.
Leeds nebodoval čtyřikrát po sobě, nepříznivou sérii ale překvapivě ukončil proti dosud třetímu týmu tabulky. Domácí brzy vedli po Bijolově hlavičce a náskok navýšil Tanaka přesnou ranou z 20 metrů.
Favorita vrátil do hry Neto, s pěti góly nejlepší střelec týmu. V 72. minutě ale ve vlastním vápně zachyboval při rozehrávce stoper Adarabioyo a vítězství pojistil Calvert-Lewin. Leeds se dostal ze sestupového pásma, kam se propadl West Ham.
Anglická fotbalová liga - 14. kolo: Arsenal - Brentford 2:0 (11. Merino, 90.+1 Saka), Brighton - Aston Villa 3:4 (9. a 83. Van Hecke, 29. vlastní Torres - 37. a 45.+7 Watkins, 60. Onana, 78. Malen), Burnley - Crystal Palace 0:1 (44. Muňoz), Wolverhampton - Nottingham 0:1 (72. Igor Jesus), Leeds - Chelsea 3:1 (6. Bijol, 43. Tanaka, 72. Calvert-Lewin - 50. Neto), Liverpool - Sunderland 1:1 (81. vlastní Mukiele - 67. Talbí).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|14
|10
|3
|1
|27:7
|33
|2.
|Manchester City
|14
|9
|1
|4
|32:16
|28
|3.
|Aston Villa
|14
|8
|3
|3
|20:14
|27
|4.
|Chelsea
|14
|7
|3
|4
|25:15
|24
|5.
|Crystal Palace
|14
|6
|5
|3
|18:11
|23
|6.
|Sunderland
|14
|6
|5
|3
|18:14
|23
|7.
|Brighton
|14
|6
|4
|4
|24:20
|22
|8.
|Liverpool
|14
|7
|1
|6
|21:21
|22
|9.
|Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|10.
|Everton
|14
|6
|3
|5
|15:17
|21
|11.
|Tottenham
|14
|5
|4
|5
|23:18
|19
|12.
|Newcastle
|14
|5
|4
|5
|19:18
|19
|13.
|Brentford
|14
|6
|1
|7
|21:22
|19
|14.
|Bournemouth
|14
|5
|4
|5
|21:24
|19
|15.
|Fulham
|14
|5
|2
|7
|19:22
|17
|16.
|Nottingham
|14
|4
|3
|7
|14:22
|15
|17.
|Leeds
|14
|4
|2
|8
|16:26
|14
|18.
|West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|19.
|Burnley
|14
|3
|1
|10
|15:28
|10
|20.
|Wolverhampton
|14
|0
|2
|12
|7:29
|2