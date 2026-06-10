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Sport

Fotbal v kráteru. Češi vstoupí do šampionátu na stadionu připomínajícím sopku

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Nevypadá tak úplně jako stadion, ale jako sopka vyrostlá z krajiny. Právě tady vstoupí čeští fotbalisté do mistrovství světa.

Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
Estadio Akron (Estadio Guadalajara)Foto: REUTERS
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Když se na Estadio Akron podíváte z dálky, možná vás ani nenapadne, že jde o fotbalový stadion.

Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
Estadio Akron (Estadio Guadalajara)
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6 fotografií

Spíš připomíná zelenou sopku, která se zvedá z mexické krajiny nedaleko Guadalajary. Právě tady odstartují čeští fotbalisté své účinkování na mistrovství světa zápasem proti Koreji.

Architekti Jean-Marie Massaud a Daniel Pouzet se při návrhu inspirovali přírodou. Vytvořili stadion, který vypadá jako vulkán vyrůstající ze země.

Většina konstrukce je ukryta v uměle vytvořeném travnatém kopci a nad okolní terén vystupuje především bílá střecha připomínající oblak páry nad kráterem.

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Není divu, že si stadion vysloužil přezdívku fotbalová sopka. Právě neobvyklé propojení architektury a okolní krajiny z něj udělalo jeden z nejoriginálnějších sportovních stánků v Severní Americe.

Stadion otevřeli v roce 2010 a hned jeho premiéra měla slavnostní nádech. Domácí Chivas Guadalajara tehdy nastoupili proti Manchesteru United a před vyprodaným hledištěm zvítězili 3:2.

Na trávníku se objevil i Javier Hernández, známý jako Chicharito, který krátce poté právě do Manchesteru United přestoupil.

Během mistrovství světa však stadion ponese jiné jméno. FIFA tradičně nepoužívá komerční názvy sportovišť, a tak se z Estadio Akron stane Estadio Guadalajara.

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Fanoušci ale dobře vědí, o jakou arénu jde. Je domovem slavného klubu Chivas Guadalajara, jednoho z nejpopulárnějších týmů v celé zemi.

Zajímavostí je i poloha stadionu. Přestože se běžně uvádí jako součást Guadalajary, ve skutečnosti stojí v sousedním městě Zapopan.

Celá oblast se nachází v nadmořské výšce kolem 1560 metrů, což může být pro evropské týmy dalším faktorem, se kterým se budou muset vyrovnat.

Estadio Akron patří mezi menší stadiony letošního šampionátu. Přesto nabídne atmosféru, kterou mohou větší arény jen závidět. Fotbal je v této části Mexika téměř náboženstvím a domácí fanoušci dokážou vytvořit prostředí, na které se nezapomíná.

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Právě zde začne česká reprezentace svou cestu mistrovstvím světa. Ať už zápas s Jižní Koreou dopadne jakkoliv, jedno je jisté.

Čeští fotbalisté vstoupí do turnaje na stadionu, který spíše než moderní arénu připomíná obří sopku vyrůstající z mexické krajiny. A takových míst na světě mnoho nenajdete.

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