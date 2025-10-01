Fotbal

Priske má před Iry respekt. Do kádru Sparty se z marodky vrací Haraslín

Kapitán fotbalistů Sparty Lukáš Haraslín v posledních dnech trénoval s týmem a bude součástí kádru na čtvrteční úvodní utkání ligové fáze Konferenční ligy se Shamrock Rovers. Na předzápasové tiskové konferenci to řekl dánský trenér Pražanů Brian Priske.
Lukáš Haraslín
Lukáš Haraslín | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý slovenský křídelní hráč kvůli svalovému zranění vynechal celé září, poslední zápas v dresu letenského mužstva odehrál 31. srpna se Zlínem. Poté vynechal zářijový reprezentační sraz a čtyři soutěžní utkání Sparty.

"Je na tom dobře. V posledních dnech s námi trénoval a bude součástí zítřejšího kádru," prohlásil osmačtyřicetiletý Priske.

Zranění nepustí do čtvrtečního duelu se Shamrockem ani do nedělního ligového derby se Slavií obránce Eliase Cobbauta a záložníka Magnuse Kofoda. Nejistý je start dalších záložníků Dominika Hollého a Ángela Preciada.

"Magnus bude nějakou dobu chybět. Časový rámec se mi těžko komentuje, pořád rehabilituje a dělá postupné kroky. Kdy ho uvidíme zpátky na hřišti, není jasné. Cobbaut se vrátí po reprezentační pauze a Hollý má určité potíže tento týden. I Ángelo (Preciado) po zápase s Plzní řešil zdravotní trable. Máme ale velký kádr a jsme rozhodně připravení na tento týden. Zítřejší zápas je klíčový, abychom odstartovali Konferenční ligu výhrou. V hlavní fázi máme jen šest utkání, každý bod se počítá," uvedl Priske.

Shamrock dělí bod od pátého titulu za posledních šest sezon. Irská liga se hraje systémem jaro-podzim. Svěřenci trenéra Stephena Bradleyho neprohráli už deset soutěžních utkání.

"Shamrock je dobrý tým hrající ve formě, vyhrál hodně zápasů. V minulé sezoně zažil úspěšné působení v pohárech, loni jsme s ním dvakrát hráli. Byly to dva těžké zápasy. Brzy se pravděpodobně stanou mistry Irska. Máme k nim velký respekt. Víme, že v pohárech umí hrát velké zápasy," řekl Priske.

Sparta na Shamrock poprvé narazila loni v červenci na startu minulé sezony. V Dublinu zvítězila 2:0, v domácí odvetě 4:2.

Historicky nejúspěšnější irský tým vyřadila jako prvního ze tří soupeřů na cestě do hlavní fáze Ligy mistrů po 19 letech. Pražany tehdy vedl Priskeho někdejší asistent a krajan Lars Friis.

"Sledovali jsme zápasy Shamrocku z této sezony, ale podívali jsme se i na vzájemná utkání z loňska. Myslím si, že je to normální vzhledem k tomu, že na sebe narazíme po tak krátké době. V sestavě mají stále sedm nebo osm stejných hráčů, takže mělo pro nás smysl se na ty dva vzájemné zápasy podívat. Hrají víceméně ve stejném rozestavení jako my, jsou fyzičtí, silní ve standardkách. Hrají hodně po zemi, na krátké přihrávky. Bude to pro nás dobrá výzva. Zaměřili jsme se ale i na to, kde se nám loni nedařilo," mínil Priske.

