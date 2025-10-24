Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

V rozhovoru s novináři uvedl, že kvůli podmáčenému hřišti nešlo o fotbal. Mrzelo ho, že v dnešní dohrávce chorvatský tým zvítězil 1:0, Pražané podle něj při gólové situaci polevili.
Zápas mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy se dnes dohrával od druhého poločasu za stavu 0:0. Ve čtvrtek byl kvůli hustému dešti nejprve přerušen ve 12. minutě a pokračovalo se po dvouhodinové pauze.
Navzdory vytrvalému lijáku se odehrálo alespoň úvodní dějství, než hlavní sudí Robert Jones rozhodl o předčasném ukončení duelu.
"Určitě nepříjemná zkušenost, ale co se dá dělat. Déšť byl tak velký, že se nedalo hrát, takže jsme to museli dohrát dnes. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nejsme z toho úplně nadšení. Musíme se z toho poučit a připravit se na Bohemku," prohlásil Vydra.
Čtvrteční podmínky znamenaly pro hráče a mužstva vedle prakticky nezpůsobilého terénu i další nepříjemnosti.
"Musíte se dvakrát rozcvičit, zůstat koncentrovaní, všechno převlíct do suchého, pak zase zmoknete… Můj osobní názor je, že se to včera vůbec nemělo hrát. Pro oba týmy to ale bylo stejné a dnes jsme to nezvládli," řekl dvaadvacetiletý hráč.
Na podmáčené hrací ploše se ve čtvrtek nedal hrát kombinační fotbal.
"Míč nejezdil, zastavoval se na hodně místech. Nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat fotbal. Nevěděli jsme, že to bude takhle podmáčené. Říkali, že míč jezdí, ale bohužel nejezdil. Chtěli jsme hrát jednoduše za obranu. Birma (Birmančevič) běžel sám a čtyřikrát se mu to zastavilo. V tu chvíli jsem si říkal, že už to není fotbal a že v těchto podmínkách se hrát nedá," líčil někdejší hráč Mladé Boleslavi.
V dnešní dohrávce rozhodl o výhře Rijeky v 75. minutě střídající Daniel Adu Adjei.
"Dnešek bohužel nevyšel. Bylo to o jednom polevení a bohužel soupeř to potrestal. Tohle se nám nesmí stávat. Do příště se z toho musíme poučit a tohle se už nesmí opakovat," mínil reprezentant do 21 let.
Letenští nezvítězili ve třetím soutěžním zápase v řadě a podruhé za sebou neskórovali.
"Dva zápasy bez gólu…, musíme ofenzivní stránku zlepšit. Do defenzivy je to slušné, ale ofenziva nás trochu trápí. Věřím, že s Bohemkou to prolomíme," uvedl Vydra s vyhlídkou na ligové derby s Bohemians 1905, které se kvůli zdržení Sparty v Chorvatsku bude místo původního termínu v neděli hrát až v úterý.