Fotbal

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Záložník fotbalistů Sparty Patrik Vydra si myslí, že čtvrteční první poločas utkání Konferenční ligy v Rijece se kvůli hustému dešti vůbec neměl odehrát.
Rijeka - Sparta, Konferenční liga
Rijeka - Sparta, Konferenční liga | Foto: Reuters

V rozhovoru s novináři uvedl, že kvůli podmáčenému hřišti nešlo o fotbal. Mrzelo ho, že v dnešní dohrávce chorvatský tým zvítězil 1:0, Pražané podle něj při gólové situaci polevili.

Zápas mezi obhájcem chorvatského titulu a lídrem české ligy se dnes dohrával od druhého poločasu za stavu 0:0. Ve čtvrtek byl kvůli hustému dešti nejprve přerušen ve 12. minutě a pokračovalo se po dvouhodinové pauze.

Navzdory vytrvalému lijáku se odehrálo alespoň úvodní dějství, než hlavní sudí Robert Jones rozhodl o předčasném ukončení duelu.

"Určitě nepříjemná zkušenost, ale co se dá dělat. Déšť byl tak velký, že se nedalo hrát, takže jsme to museli dohrát dnes. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nejsme z toho úplně nadšení. Musíme se z toho poučit a připravit se na Bohemku," prohlásil Vydra.

Čtvrteční podmínky znamenaly pro hráče a mužstva vedle prakticky nezpůsobilého terénu i další nepříjemnosti.

"Musíte se dvakrát rozcvičit, zůstat koncentrovaní, všechno převlíct do suchého, pak zase zmoknete… Můj osobní názor je, že se to včera vůbec nemělo hrát. Pro oba týmy to ale bylo stejné a dnes jsme to nezvládli," řekl dvaadvacetiletý hráč.

Související

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Daniel Adu Adjei z Rijeky slaví gól v zápase Konferenční ligy se Spartou

Na podmáčené hrací ploše se ve čtvrtek nedal hrát kombinační fotbal.

"Míč nejezdil, zastavoval se na hodně místech. Nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat fotbal. Nevěděli jsme, že to bude takhle podmáčené. Říkali, že míč jezdí, ale bohužel nejezdil. Chtěli jsme hrát jednoduše za obranu. Birma (Birmančevič) běžel sám a čtyřikrát se mu to zastavilo. V tu chvíli jsem si říkal, že už to není fotbal a že v těchto podmínkách se hrát nedá," líčil někdejší hráč Mladé Boleslavi.

V dnešní dohrávce rozhodl o výhře Rijeky v 75. minutě střídající Daniel Adu Adjei.

"Dnešek bohužel nevyšel. Bylo to o jednom polevení a bohužel soupeř to potrestal. Tohle se nám nesmí stávat. Do příště se z toho musíme poučit a tohle se už nesmí opakovat," mínil reprezentant do 21 let.

Letenští nezvítězili ve třetím soutěžním zápase v řadě a podruhé za sebou neskórovali.

"Dva zápasy bez gólu…, musíme ofenzivní stránku zlepšit. Do defenzivy je to slušné, ale ofenziva nás trochu trápí. Věřím, že s Bohemkou to prolomíme," uvedl Vydra s vyhlídkou na ligové derby s Bohemians 1905, které se kvůli zdržení Sparty v Chorvatsku bude místo původního termínu v neděli hrát až v úterý.

Související

Cirkus v Chorvatsku. Sparta dohraje duel až v pátek, proti Bohemians nastoupí později

Rijeka - Sparta, Konferenční liga
 
Mohlo by vás zajímat

Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením

Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením
Přehled

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku
Fotbal sport Konferenční liga Obsah AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník
Hokej

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Utkání 17. kola extraligy mezi hokejisty Litvínova a Libercem provázel protest domácích fanoušků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Zahraničí

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď
Zahraničí

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 1 hodinou

Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, dostal nejméně 42 let vězení

Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně zavraždil a rozčtvrtil dva muže a kusy jejich těl pak odhodil v kufrech na jihozápadě země. Napsala to…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři
2:04
Zahraničí

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

Magura dokázala způsobit rozsáhlé škody za zlomek ceny lodí, které zasáhla, a ukazuje, jak moderní technologie proměňují válku na moři.
před 1 hodinou

Fotbalistky začaly baráž výhrou 1:0 nad Rakouskem, rozhodla Khýrová

České fotbalistky v úvodním utkání baráže o postup do skupiny A Ligy národů porazily Rakousko 1:0. Jediný gól vstřelila Michaela Khýrová, která se prosadila přízemní střelou krátce před koncem…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Zahraničí

ŽIVĚ
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy