Haškův konec se blíží. Fotbaloví kapitáni už vynesli verdikt o kouči reprezentace

Aktualizováno před 58 minutami
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR podle médií odvolal trenéra Ivana Haška od národního týmu. Vedení FAČR to zatím nepotvrdilo, na 13:00 svolalo tiskovou konferenci za účastí předsedy Davida Trundy a generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda.
Ivan Hašek
Ivan Hašek | Foto: Reuters

O konci kouče Haška ve funkci informovaly servery inFotbal.cz a iSport.cz.

Výkonný výbor dnes řešil pozici reprezentačního trenéra poté, co národní mužstvo v neděli utrpělo v kvalifikaci mistrovství světa šokující porážku 1:2 na Faerských ostrovech.

Situací se už v úterý po opožděném příletu z Tórshavnu, kde výprava zůstala kvůli špatnému počasí neplánovaně o den později, zabývala čtyřčlenná gesční skupina.

Na dnešní dopoledne si pak do strahovského sídla FAČR pozvala Haška. Podle médií následně předseda Trunda rozeslal zbylým členům výkonného výboru e-mail a fotbalová "vláda" v hlasování per rollam rozhodla o trenérově odvolání.

Hašek převzal reprezentaci vloni v lednu po konci Jaroslava Šilhavého, předtím krátce vedl mužstvo v roce 2009 s bilancí pěti zápasů bez porážky.

Během nynějšího angažmá dvaašedesátiletý kouč absolvoval s národním 21 zápasů, v nichž si připsal 11 vítězství a po pěti remízách a prohrách.

Porážka na Faerských ostrovech nebyla prvním selháním Haškova výběru. Vloni utrpělo mužstvo pod vedením bývalého svazového předsedy porážku 1:4 v Lize národů v Gruzii, letos v červnu pak debakl 1:5 ve světové kvalifikaci v Chorvatsku.

Česká reprezentace ztratila v kvalifikaci naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát. Před listopadovým posledním zápasem proti Gibraltaru figuruje na druhé pozici o bod před Faerskými ostrovy.

Celky z druhých míst čeká play off o šampionát, účast v něm mělo mužstvo téměř jistou díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů.

 
