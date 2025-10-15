Haškův konec se blíží. Fotbaloví kapitáni už vynesli verdikt o kouči reprezentace

O konci kouče Haška ve funkci informovaly servery inFotbal.cz a iSport.cz.
Výkonný výbor dnes řešil pozici reprezentačního trenéra poté, co národní mužstvo v neděli utrpělo v kvalifikaci mistrovství světa šokující porážku 1:2 na Faerských ostrovech.
Situací se už v úterý po opožděném příletu z Tórshavnu, kde výprava zůstala kvůli špatnému počasí neplánovaně o den později, zabývala čtyřčlenná gesční skupina.
Na dnešní dopoledne si pak do strahovského sídla FAČR pozvala Haška. Podle médií následně předseda Trunda rozeslal zbylým členům výkonného výboru e-mail a fotbalová "vláda" v hlasování per rollam rozhodla o trenérově odvolání.
Hašek převzal reprezentaci vloni v lednu po konci Jaroslava Šilhavého, předtím krátce vedl mužstvo v roce 2009 s bilancí pěti zápasů bez porážky.
Během nynějšího angažmá dvaašedesátiletý kouč absolvoval s národním 21 zápasů, v nichž si připsal 11 vítězství a po pěti remízách a prohrách.
Porážka na Faerských ostrovech nebyla prvním selháním Haškova výběru. Vloni utrpělo mužstvo pod vedením bývalého svazového předsedy porážku 1:4 v Lize národů v Gruzii, letos v červnu pak debakl 1:5 ve světové kvalifikaci v Chorvatsku.
Česká reprezentace ztratila v kvalifikaci naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup na šampionát. Před listopadovým posledním zápasem proti Gibraltaru figuruje na druhé pozici o bod před Faerskými ostrovy.
Celky z druhých míst čeká play off o šampionát, účast v něm mělo mužstvo téměř jistou díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů.