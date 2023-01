Z portugalské lavičky na polskou. Lewandowského a spol. má trénovat Santos

Fotbalovou reprezentaci Polska bude trénovat Fernando Santos. Uvádí to polská média, jež bývalého kouče portugalského národního týmu zachytila po jeho dnešním příletu do Varšavy. V úterý by měl být Santos oficiálně představen na tiskové konferenci.

Osmašedesátiletý Santos by měl nahradit Czeslawa Michniewicze, jenž na mistrovství světa v Kataru dovedl tým kolem Roberta Lewandowského do osmifinále, ale svaz s ním neprodloužil smlouvu. Santos zase po MS skončil na lavičce portugalské reprezentace, s níž vypadl ve čtvrtfinále s překvapením turnaje Marokem. Lisabonský rodák Santos koučoval reprezentaci své země od roku 2014 a s Cristianem Ronaldem a spol. slavil v roce 2016 titul mistrů Evropy a vítězství v Lize národů 2019. V letech 2010-14 trénoval Řecko, předtím na klubové úrovni vedl Porto, AEK Atény, Panathinaikos či Sporting a Benficu Lisabon.