Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Radek Vičík
před 53 minutami
Luxusní značka Pogba MDXCIII cílí na ty, kteří se nebojí vyčnívat - a zaplatit. Paul Pogba se po pauze nevrací jen na fotbalové hřiště, ale i do světa módy.
Paul Pogba je mistrem světa z roku 2018.
Paul Pogba je mistrem světa z roku 2018. | Foto: Reuters

Mistr světa z roku 2018 rozjel vlastní luxusní značku Pogba MDXCIII, určenou pro zákazníky, kteří nemají hluboko do kapsy. Cena jednoho outfitu se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

Nový projekt odstartoval společně s obchodním partnerem. Značka, která sídlí v Miami, podle svých slov "přináší moderní a odvážnou vizi luxusu" a staví na Francouzově osobním stylu. Nechybí u ní ani jeho žena Zulay, která kolekci sama propaguje.

Bolivijská modelka a interiérová designérka se stala tváří první kolekce. Na sociálních sítích zveřejnila sérii snímků v teplákových soupravách, čepicích a bundách nové značky.

"Čekání skončilo, první kolekce je tady!" napsala k příspěvku, který zaujal fanoušky i módní média.

Oficiální popis značky mluví o "prohlášení o stylu" a oděvech jako symbolech síly, elegance a vítězství. Každý kus je podle výrobce precizně zpracovaný z "ušlechtilých materiálů". Pogba chce "předefinovat pojetí luxusního sportu" a spojit výkon s emocí.

Luxusní móda ale znamená i odpovídající ceny. Trička startují na částce přes 100 liber (cca 3 000 Kč), kompletní teplákové soupravy vyjdou až na 300 liber (téměř 9 000 Kč).

Značka míří na ty, kdo "chtějí vyniknout". První kolekce je dostupná online, ale Pogba plánuje rozšíření i do vybraných butiků po světě.

"Naše oblečení není pro každého. Je pro lidi, kteří se nebojí vyčnívat," prohlásil Pogba při uvedení kolekce.

Někteří komentátoři však upozorňují na načasování. Pogba se totiž teprve nedávno vrátil do fotbalu po dopingovém trestu - pozitivním testem na DHEA si v roce 2023 vysloužil čtyřletou suspendaci, ale po odvolání mu byla zkrácena na 18 měsíců. Letos se vrátil do soutěžního rytmu jako hráč Monaka.

"Byla to těžká doba, ale všechno zlé může přinést i něco dobrého," řekl Pogba médiím ve Francii. "Móda mě vždy bavila. Chtěl jsem vytvořit něco, co bude odrážet mě samotného - sílu, svobodu, pohyb. To všechno je Pogba MDXCIII."

Do módy se v minulosti pustili i jiní slavní fotbalisté - Beckham, Ibrahimovic, Ronaldo. Pogba ale míří jinam. Jeho značka nemá být "jen sportovní streetwear", ale exkluzivní brand s důrazem na ruční zpracování a výjimečnost.

Zda tento směr uspěje, ukáže čas. Fanoušci tleskají odvaze a stylu, kritici poukazují na ceny "mimo realitu". Pogba však zůstává věrný svému postoji:

"Vždycky jsem byl jiný. Někomu se to líbí, někomu ne. Ale tohle je moje cesta."

Pogba MDXCIII zatím působí jako luxusní módní experiment, který staví více na image než praktičnosti. Ale stejně jako jeho zakladatel, ani značka se nebojí jít proti proudu.

