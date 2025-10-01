Fotbal

Baník udolal Východočechy, Pardubice bez výhry zůstaly na dně tabulky

před 20 minutami
Fotbalisté Ostravy zvítězili v dohrávce 5. kola první ligy v Pardubicích 1:0. Domácí hráli od 37. minuty bez vyloučeného stopera Davida Šimka, hosté využili přesilovku po změně stran zásluhou střídajícího Ladislava Almásiho.
Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky síti Pardubic
Fotbalisté Baníku Ostrava se radují z branky síti Pardubic | Foto: ČTK

Baník vyhrál v ročníku nejvyšší soutěže teprve podruhé z deseti zápasů a v neúplné tabulce se posunul na 11. místo. Východočeši i přes pondělní výměnu trenéra jako jediní v ligové sezoně ještě nezvítězili a zůstali poslední o dva body za Slováckem a Teplicemi.

Pardubice po odvolání Davida Střihavky vedl staronový kouč Jiří Krejčí, který ve funkci skončil v srpnu 2022. Kvůli chybějící licenci však byl veden jako asistent Pavla Němečka.

V původním termínu 17. srpna se nehrálo kvůli požadavku Baníku o odložení zápasu vzhledem k nabitému programu v evropských pohárech.

Místo nemocného Holce dnes dostal šanci v brance Ostravy poprvé v ligové sezoně někdejší hráč Pardubic Budinský.

Ve 12. minutě hostující hráči zblokovali dvě střely po standardní situaci, Smékalova hlavička zase prolétla kolem hostující branky. Na opačné straně Boulovu přízemní ránu Šerák vyrazil na roh.

V 34. minutě hlavičku domácího kapitána Patráka zastavila tyč, krátce nato Budinský zachránil svůj tým po střele Botose z vápna.. O chvíli později pardubický stoper David Šimek přišlápl zezadu Pirovi kopačku a po druhé žluté kartě ho hlavní sudí Jan Beneš vyloučil.

Slezané od druhé půle domácí zatlačili, Plankova dalekonosná střela Šerákovi propadla pod tělem, ale do sítě nezamířila. Střídající Almási krátce po příchodu na hřiště z otočky trefil tyč.

Baník se poté v přesilovce poměrně trápil, v 78. minutě se ale dočkal kýženého gólu. Planka nacentroval do vápna a Almási hlavou k tyči nedal Šerákovi šanci. Slovenský útočník se prosadil potřetí v ligové sezoně. V 86. minutě mohl přidat pojistku, ale zamířil jen do boční sítě odkryté branky.

Ostrava prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a čtyřikrát v řadě Pardubice zdolala.

Na jejich hřišti vyhrála v nejvyšší soutěži potřetí za sebou. Východočeši doma v ligové sezoně nezvítězili ani na pátý pokus, naopak Baník potřeboval na první venkovní výhru v ročníku nejvyšší soutěže stejný počet utkání.

5. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Baník Ostrava 0:1 (0:0)

Branka: 78. Almási. Rozhodčí: J. Beneš - Váňa, Zoufalý - Zelinka (video). ŽK: D. Šimek - Havran, Holzer, Munksgaard, Planka, Frydrych, Almási, Zlatohlávek,

Pardubice: Šerák - Saarma, D. Šimek, Lurvink, Mahuta - Řezníček (82. Šancl) - Botos (82. Tanko), S. Šimek (73. Lexa), Teah (62. Bammens), Patrák - Smékal (73. Vecheta). Trenér: Němeček.

Ostrava: Budinský - Munksgaard (75. Frýdek), Frydrych, Chaluš, Holzer (90.+1 Šehič) - Boula, Kričfaluši, Planka - Havran (46. Buchta), Plavšič (59. Almási) - Pira (75. Zlatohlávek). Trenér: Hapal.

Tabulka:

1. Sparta 10 8 1 1 22:10 25
2. Slavia 10 7 3 0 21:7 24
3. Jablonec nad Nisou 10 7 3 0 16:6 24
4. Zlín 10 5 2 3 13:11 17
5. Plzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. Karviná 10 5 0 5 16:14 15
7. Liberec 10 4 3 3 15:13 15
8. Olomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians 1905 9 4 2 3 9:10 14
10. Hradec Králové 10 3 3 4 14:16 12
11. Ostrava 10 2 3 5 7:12 9
12. Mladá Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
13. Dukla 10 1 4 5 7:14 7
14. Slovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. Teplice 10 1 3 6 9:17 6
16. Pardubice 10 0 4 6 9:20 4
 
