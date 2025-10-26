Fotbal

Znovu remíza. Slávisté už podruhé v řadě v lize neskórovali

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Fotbalisté pražské Slavie remizovali ve 13. kole první ligy v Olomouci 0:0 a nezvítězili v pátém soutěžním utkání po sobě. Napříč všemi soutěžemi uhráli počtvrté v řadě nerozhodný výsledek, z toho třikrát v lize. Obhájce titulu zůstal v sezoně nejvyšší soutěže jako jediný tým bez porážky, pošesté ale hrál nerozhodně a je tak remízovým "králem" ligy.
Choreo fanoušků Slavie před zápasem v Olomouci
Choreo fanoušků Slavie před zápasem v Olomouci | Foto: ČTK

Vršovičtí jsou v neúplné tabulce druzí o bod za vedoucím Jabloncem a o skóre před třetí Spartou. Letenští ale mají k dobru úterní dohrávku s Bohemians 1905. Slavia, která ve středu v Lize mistrů remizovala bez branek v Bergamu, neskórovala ve třetím soutěžním utkání za sebou. Její střelecký půst trvá už 345 minut.

Olomouc zakončila anglický týden další remízou, ve čtvrtek na Andrově stadionu hrála v Konferenční lize s Čenstochovou 1:1. V nejvyšší soutěži zvítězila v jediném z posledních šesti utkání, zároveň ale v lize pětkrát v řadě neprohrála a je čtvrtá.

Domácí oproti čtvrtku nastoupili se třemi změnami, hostující trenér Trpišovský z úspěšné sestavy z Bergama posadil pouze Mbodjiho a místo něj poslal na hřiště Zmrzlého.

Už v první minutě pádil po rychlé akci Kušej na Koutného, který vyloženou šanci slavistického útočníka nadvakrát zlikvidoval. Pro Sigmu to bylo varováním pro zpevnění zadních řad. To fungovalo u postupných útoků Slavie, ale méně už u rychlých přechodů. Ve 12. minutě si dvojice Kušej - Koutný zopakovala situaci z úvodu a opět z ní vyšel vítězně hanácký brankář.

Olomouc vyrážela z hlubokého obranného bloku k občasným brejkům. Nejnebezpečnějším výsledkem byla střela Ghaliho zleva do boční sítě a Kostadinovova rána nad.

Mistrovský celek se po krátkém výpadku vrátil k nátlakové hře, kterou přetavil do konce poločasu v 10 rohových kopů, několik závarů v pokutovém území a jednu nebezpečnou hlavičku Zmrzlého.

Po přestávce se domácí tým snažil vysokým presinkem ztížit rozehrávku Slavie, jejíž nápor neměl velkou intenzitu. Chyběla mu větší kreativita a finální přihrávka, která by vytvořila gólovou příležitost.

Ta přišla v 69. minutě, kdy Zmrzlého centr zleva propadl k Vlčkovi a jeho střelu za překonaného Koutného vytáhl hlavou nad břevno střídající obránce Huk. Šlo o největší šanci Slavie v celém zápase.

Duel tím dostal ještě větší náboj, prioritou Sigmy byla bezchybná defenziva. Směrem dopředu nedokázali domácí udržet míč delší dobu na svých kopačkách, a proto se k zakončení nepropracovali.

S přibývajícím časem vystupňovala Slavia svoje úsilí, ale na tři body nedosáhla. Naopak v 88. minutě se po brejku střetl ve vápně Šíp s Markovičem. Hlavní sudí Starý nařídil pokutový kop, ale po konzultaci s videorozhodčím jej odvolal a ještě udělil Šípovi žlutou kartu za simulování.

Slavia v lize s Olomoucí osmkrát po sobě bodovala, na jejím hřišti prohrála pouze v jediném z posledních 12 duelů nejvyšší soutěže. Nenavázala tam však na minulá čtyři vítězství, přesně před šesti měsíci tam po triumfu 5:0 oslavila první titul po čtyřech letech.

Sigma v sedmi domácích ligových zápasech v sezoně neprohrála a získala tam 15 z celkových 20 bodů v ročníku. Navíc potvrdila, že má se sedmi inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže.

13. kolo první fotbalové ligy:

Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:0

Rozhodčí: Starý - Váňa, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Sláma, Breite, Šíp Janotka (trenér) - Kušej. Diváci: 9440.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma (46. Huk) - Breite, Beran - Dolžnikov (57. Šíp), Kostadinov (74. Langer), Ghali (74. Mikulenka) - Vašulín. Trenér: Janotka.

Slavia: Markovič - Vlček, Zima, Bořil (79. Chaloupek) - Moses (90.+3 Prekop), Oscar, Zafeiris (79. Sadílek), Zmrzlý (79. Cham) - Kušej (65. Vorlický), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.

18:30 Plzeň - Ostrava.

Utkání Sparta - Bohemians 1905 bylo přeloženo na úterý.

Tabulka:

1. Jablonec nad Nisou 13 8 4 1 18:8 28
2. Slavia 13 7 6 0 22:8 27
3. Sparta 12 8 3 1 23:11 27
4. Olomouc 13 5 5 3 10:7 20
5. Zlín 13 5 5 3 16:14 20
6. Plzeň 12 5 4 3 21:13 19
7. Karviná 13 6 1 6 22:19 19
8. Liberec 13 4 5 4 16:16 17
9. Hradec Králové 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians 1905 12 4 4 4 10:12 16
11. Teplice 13 2 5 6 13:19 11
12. Dukla 13 2 5 6 9:17 11
13. Pardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. Ostrava 12 2 4 6 8:14 10
15. Mladá Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. Slovácko 13 1 5 7 6:14 8
 
Mohlo by vás zajímat

Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Olomouc - Slavia 0:0. Pražané tlačili marně, na tři body to nestačilo

Olomouc - Slavia 0:0. Pražané tlačili marně, na tři body to nestačilo

Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Karviné to šlape i bez Hyského, odnesla to Boleslav. Jablonec po derby vede ligu

Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal

Údiv fotbalové Anglie. Nováček Sunderland obral Chelsea a už nahání vedoucí Arsenal
Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha SK Sigma Olomouc Chance Liga

Právě se děje

před 28 minutami
Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár
Celebrity

Expremiér Trudeau a zpěvačka Katy Perry se poprvé veřejně ukázali jako pár

Podle časopisu TMZ spolu byli spatřeni na kabaretním představení v Paříži v sobotu u příležitosti zpěvaččiných 41. narozenin.
před 29 minutami
Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže
Evropský parlament

Budou v Bruselu lidé vypadávat z oken? Brusel straší následky možné maďarské špionáže

Kauza by se navíc mohla týkat i současného maďarského eurokomisaře pro zdraví Olivéra Várhelyiho.
před 29 minutami

V Přerově vykolejil historický pantograf, provoz na trati je omezen

Na železničním koridoru v Přerově v neděli odpoledne vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf, provoz na trati ve směru Prosenice-Lipník nad Bečvou je zastaven. Z Přerova do…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody
Zahraničí

Zástupci USA a Číny se před setkáním prezidentů dohodli na rámci obchodní dohody

Se svým čínským protějškem se šéf Bílého domu setká v závěru své cesty ve čtvrtek.
před 52 minutami
Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené
Fotbal

Styl za velké peníze. Distancovaná hvězda spustila vlastní módní značku pro vyvolené

Luxusní značka Pogba MDXCIII cílí na ty, kteří se nebojí vyčnívat - a zaplatit.
před 59 minutami
Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti
Datavize

Všichni vyznamenaní od Havla po Pavla. Proklikejte si oceněné osobnosti

Už více než tisíc osobností dostalo státní vyznamenání od prezidentů samostatné České republiky. Podívejte se, kdo se může pyšnit metálem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml
Zahraničí

ŽIVĚ
Hovořit o zrušení schůzky mezi Putinem a Trumpem není správné, ozval se Kreml

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy