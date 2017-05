Fotbal musí podle Malíka jasně ukázat směr. Spolupráce s Berbrem? Nechci je teď vylučovat, říká

před 1 hodinou

Kandidát na post předsedy Fotbalové asociace ČR Martin Malík, se prý může opřít o dobrou znalost prostředí. Český fotbal by měl prý ukázat směr, jakým chce jít, spolupráci s Romanem Berbrem nevylučuje.

Praha - Český fotbal musí jasně ukázat, kterým směrem se chce vydat, jinak mu hrozí, že přijde o finanční podporu sponzorů. Myslí si to alespoň šéf obchodní a marketingové firmy STES Martin Malík, který se uchází o post předsedy Fotbalové asociace ČR po Miroslavu Peltovi. Tvrdí, že si umí představit, co takový post obnáší, a nabízí mimo jiné návaznost na fungující projekty a znalost fotbalového prostředí.

"Jako šéf dceřiné firmy FAČR jsem se podílel na celé řadě projektů. Absolvoval jsem hodně jednání. To je jedna z mých výhod, že vidím pod pokličku každodenního fungování předsedy. Umím si představit, co ten post obnáší," řekl Malík v rozhovoru pro ČTK.

"Jsem součástí prostředí a vím, co je třeba, abychom fotbalu okamžitě pomohli. Když přijde někdo nový do úřadu, tak mu chvíli trvá, než vůbec zjistí, na kterém patře jsou ty správné záchody," řekl v nadsázce. "Já to prostředí znám. Navíc jsem součástí procesů z pohledu krizového managementu, kterým se FAČR od vypuknutí krize věnuje, takže na ně mohu plynule navázat," prohlásil.

Šestačtyřicetiletý bývalý marketingový a obchodní ředitel Slavie či společnosti Warner Bros. Entertainment až do minulého týdne o kandidatuře neuvažoval. Nápad vzešel z debat se současnými sponzory českého fotbalu.

"To oni mě přesvědčili kandidovat. Když jsem 8. května obvolával všechny sponzory, abych pomohl uklidnit situaci, tak většina říkala, že počká s reakcí do voleb. Pokud to proběhne důstojným způsobem a vzejde z nich důvěryhodná osoba, která není ve střetu zájmů a která bude mít předpoklady pro to pozvednout důvěryhodnost českého fotbalu, tak pak budou pokračovat v podpoře. To byl okamžik, kdy mi kandidatura začala dávat hlubší smysl," popisoval Malík.

"Naši partneři nestojí o další veletoče a kotrmelce, ale stojí o to, aby fotbal jasným a jednoznačným způsobem deklaroval, kterým směrem se chce ubírat. Já věřím, že všichni kandidáti si uvědomují, že pokud má fotbal přežít, tak je třeba se odpovídajícím způsobem chovat. Protože zastavení přísunu peněz by znamenalo pohromu," upozornil.

Otázka důvěryhodnosti fotbalu se pro veřejnost často stáčí ke kontroverzní pověsti současného místopředsedy FAČR Romana Berbra. Malík nemůže ovlivnit to, zda bude Berbr znovu zvolen do výkonného výboru, proto je raději připraven na variantu, že s ním bude muset spolupracovat.

"Nechci v rámci předvolební kampaně líbivě ohlašovat, že si spolupráci s panem Berbrem neumím představit, abych pak v případě, že taková spolupráce bude nutná, musel o sto osmdesát stupňů otočit a tu spolupráci s ním zahájit," uvedl Malík.

"S Romanem Berbrem přicházím do styku, jelikož je člen představenstva STES. I když jsme měli kolikrát zcela odlišné názory, tak byl ochoten o tom se mnou polemizovat a uznat můj názor. Proto jsem přesvědčen, že pokud Roman Berbr bude zvolen do výboru, tak že jsem s ním schopen pracovat tak, aby to bylo ku prospěchu českého fotbalu," dodal.

Uznává, že dosud se ve fotbalovém prostředí pohyboval především z hlediska marketingu a nemá tolik zkušeností se sportovní stránkou. Ovšem o to více by se soustředil na to, aby z pozice předsedy zajistil odpovídající podmínky odborníkům, kteří takové zkušenosti mají.

"Hlavně, aby volba proběhla důstojně"

"Fotbal neřídí jednotlivec. Mou ambicí je vtisknout fotbalu systém, zavést manažerské návyky a vytvořit pro odborníky podmínky, aby mohli co nejlépe vykonávat svou práci. Oni rozumí rozvoji fotbalu na všech úrovních. Já bych se jim nepletl pod nohy," ujistil.

"To platí i pro reprezentaci a jednadvacítku, které mají výborné realizační týmy. Svoji roli spatřuji v tom, abych jim zajistil podmínky, aby se mohli soustředit na svou práci. Logicky za to budu stejně jako celý výbor a veřejnost očekávat výsledky," nastínil Malík.

Do boje o post předsedy se vedle Malíka přihlásili také dlouholetý fotbalový funkcionář Petr Fousek a šéf společnosti Ondrášovka Libor Duba. Malík však připouští, že na valné hromadě 2. června by mohli zbýt jen dva kandidáti, aby byla volba jasná a nevznikaly tak negativní signály směrem k veřejnosti.

"Ve hře jsou dva kandidáti, kteří byly nominováni ligovými kluby (Fousek, Malík), takže si umím představit, že budou probíhat jednání o tom, jak by to mohlo vypadat. Tohle bych ale nechtěl předjímat. Za mě je důležité, aby volba proběhla důstojně a byl vybrán ten nejlepší kandidát," dodal Malík.