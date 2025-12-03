Sparta byla blízko blamáži, zachránila ji penalta. Podle Priskeho zápas kontrolovala

"Myslím, že jsme odehráli dobrý, kontrolovaný zápas. Hráli jsme proti slušnému týmu ze špičky druhé ligy. Měli jsme řadu změn v sestavě, myslím, že kluci si vedli dobře. Samozřejmě jako trenér byste si přál více šancí, ale viděl jsem bojovný tým. Jsem šťastný za vítězství, které je bezpochyby zasloužené. Samozřejmě doufám, že nám to trochu zvedne sebevědomí," řekl stanici Oneplay Sport dánský trenér Sparty Brian Priske.
Zápas se v původním termínu nehrál kvůli virovému onemocnění v týmu Artisu. Domácím scházela dvojice ománských reprezentantů Braikí a Dahmán, kteří v minulých dnech řešili problémy s vízy.
Dánský trenér Sparty Priske udělal oproti nepovedenému utkání s Pardubicemi řadu změn v sestavě, v poháru jako tradičně dostal šanci náhradní gólman Surovčík.
Favorit od úvodu diktoval tempo a v 27. minutě otevřel skóre poté, co se po Kuolově akci po levé straně trefil do odkryté branky Mercado.
Artis vrátila do hry obrovská chyba gólmana Surovčíka. Jeho promáchnutí před vápnem využil Adediran a do prázdné branky v 41. minutě srovnal.
Brňané po konci podzimní části druhé ligy, v níž jim patří třetí příčka, téměř měsíc nehráli soutěžní zápas, přesto favorita trápili až do samého závěru.
Pražané se po změně stran přes soupeřovu zataženou defenzivu těžko dostávali do šancí, pomohla jim ale smolná Harazimova ruka ve vápně po Mercadově centru. Penalty se ujal střídající Rrahmani a rozhodl o postupu finalisty minulého ročníku.
Vedle Sparty se do jarního čtvrtfinále už dříve probojovaly lídr ligové tabulky Slavia, Plzeň, Karviná, Jablonec, Ostrava, Mladá Boleslav a Hradec Králové. Obhájce trofeje Sigma Olomouc již vypadla. Čtvrtfinále se losuje v pátek.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Artis Brno - Sparta Praha 1:2 (1:1)
Branky: 41. Adediran - 27. Mercado, 89. Rrahmani z pen. Rozhodčí: Nehasil - Pečenka, A. Beneš - Orel (video).
Sestava Sparty: Surovčík - Martinec, Vydra, Zelený (46. Sörensen) - Suchomel, Mannsverk, Eneme (59. Sadílek), Ryneš - Mercado (90.+3 Kuchta), Kuol (73. Penxa) - Milla (73. Rrahmani). Trenér: Priske.