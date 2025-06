Španělům k obratu stačil vyloučený Rumun a pouhé čtyři minuty

Španělští fotbalisté ve druhém utkání na mistrovství Evropy do 21 let v Bratislavě porazili Rumunsko 2:1 a mají na dosah postup ze skupiny A do čtvrtfinále. Dlouho však prohrávali a oba góly vstřelili až v závěru zápasu, kdy rumunské mužstvo hrálo po červené kartě v oslabení.

Španělsko je pětinásobným vítězem ME do 21 let, předloni mu cestu za šestým titulem zahradila až finálová prohra s Anglií. Mladí Španělé ovládli i loňský olympijský turnaj v Paříži, ale na Slovensku měli potíže už v úvodním duelu šampionátu, v němž až gólem z 90. minuty porazili domácí Slovensko 3:2. Rumuni zaskočili favorita už ve čtvrté minutě, kdy za vápnem napřáhl Munteanu a z poměrně velkého úhlu se trefil přesně do bližšího horního rohu. Odčinil tak neproměněnou penaltu z úvodního zápasu proti Itálii, s níž jeho tým prohrál 0:1. Pokutový kop tentokrát zahodili Španělé, Joseph v 26. minutě netrefil branku. Rumunský brankář Sava, který chytá italskou ligu za Udine, byl dlouho neprůstřelný, jenže jeho spoluhráč Blanuta dostal v závěrečné desetiminutovce červenou kartu a střídající hráči Jaureguizar s Robertem Fernándezem skóre přece jen otočili. Česká reprezentace po úvodní prohře 1:3 s anglickými obhájci titulu nastoupí v neděli večer v Dunajské Stredě proti Německu. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let: Skupina A: Bratislava: Španělsko - Rumunsko 2:1 (0:1) Branky: 85. Jaureguizar, 88. R. Fernández - 4. Munteanu. ČK: 84. Blanuta (Rum.). 21:00 Slovensko - Itálie (Trnava). Tabulka: 1. Španělsko 2 2 0 0 5:3 6 2. Itálie 1 1 0 0 1:0 3 3. Slovensko 1 0 0 1 2:3 0 4. Rumunsko 2 0 0 2 1:3 0 Skupina C: 21:00 Francie - Gruzie (Žilina), Portugalsko - Polsko (Trenčín).