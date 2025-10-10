Slováci si v Belfastu zkomplikovali boj o vedení, Ukrajina přestřílela Island

Němci neztráceli čas a už ve 4. minutě poslal míč do sítě Gnabry, ale videorozhodčí odhalil, že se míč odrazil od Woltemadeho ruky.
O osm minut později už bylo všechno v pořádku, když se z přímého kopu parádně trefil Raum, který na zdejším stadionu vstoupil do bundesligy. Ve 20. minutě zahrál rukou ve vlastní šestnáctce Carlson, dostal červenou kartu a Kimmich proměnil penaltu.
Početní převahu po změně stran hosté ještě dvakrát zužitkovali, zatímco obrana bez problémů udržela čisté konto, což se jí v sedmi předchozích zápasech nepovedlo.
Slováci mají stadion ve Windsor Parku v Belfastu příjemné vzpomínky, před pěti lety tady vyhráli v baráži v prodloužení a postoupili na Euro. Ale tentokrát pro ně zápas začal smolně.
Někdejší plzeňský záložník Hrošovský si srazil centrovaný míč do vlastní sítě. Vyrovnat mohl Strelec, ale hrdina z vítězného zápasu nad Německem sám před brankářem poslal míč vedle tyče.
Hosté postrádali klíčového neapolského záložníka Lobotku, jehož vyřadily problémy s třísly. Chyběl i obránce Atlética Madrid Hancko, jehož manželka, bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková, očekává radostnou událost.
Z české ligy byl v základní sestavě jen slávista Schranz, po hodině hry ho vystřídal sparťan Haraslín, ale porážku neodvrátil. Naopak Hume devět minut před koncem definitivně rozhodl.
Tři uchazeči o postup ze skupiny A tak mají po šesti bodech a Němci vedou tabulku díky lepšímu skóre.
Ukrajincům pršelo štěstí
V zápase o druhé místo ve skupině D vyhrála Ukrajina na Islandu 5:3. Hosté začali v dešti v Reykjavíku lépe zásluhou Malinovského, ale jeho klubový spoluhráč z FC Janov Ellertsson se nenechal zahanbit a vyrovnal.
Autor islandského gólu těsně před přestávkou vyrobil v obraně hrubku a Huculjak ji okamžitě potrestal. Přestřelka pokračovala i po změně stran a v závěrečných minutách ji pro sebe rozhodli Ukrajinci.
Na Euru hráli už čtyřikrát, ale na světový šampionát se ještě nikdy neprobojovali.
Francouzi v posledním vzájemném zápase deklasovali Ázerbájdžán 10:0. ale to už je třicet let. Tentokrát téměř celý první poločas dobývali v Parku princů branku hostů marně.
Až v nastavení prvního dějství to vzal na sebe Mbappé, prokličkoval do šestnáctky a rozjásal diváky. Kapitán trikolóry se trefil v pátém zápase v řadě a už jen čtyři zásahy mu scházejí na rekord Girouda, který má na kontě 57 branek v reprezentaci.
Ve druhém poločase Mbappé připravil načechraným centrem druhý gól pro Rabiota. Osm minut před koncem musel kvůli zranění ze hřiště, ale Thauvin, který ho nahradil, se okamžitě také zapsal mezi střelce.
Švýcaři ve skupině B vyhráli doma oba zápasy s čistým kontem a stejně tak uspěli i ve švédské Solně. První gól dal z penalty rekordman Xhaka, hrající 140 zápas v dresu s helvétským křížem, a v nastavení střídající Manzambi tři body pojistil.
Kosovo se sparťanem Rrahmanim v útoku v Prištině na slovinskou obranu nevyzrálo. Hosté měl víc šancí a vyhrát jim zabránil několika skvělými zákroky brankář Muric, který se vrátil do týmu poté, co z něj byl vyřazen kvůli porušení disciplíny.
Severní Makedonie uhájila bezbrankovou remízu v belgickém Gentu a udržela se na prvním místě skupiny J. "Rudí ďáblové" vyhráli dva předchozí zápasy s nejslabšími účastníky skupiny shodně 6:0, ale tentokrát se neprosadili, možná i proto, že jim scházel jejich nejlepší střelec Lukaku.
De Cuyper sice našel cestu do sítě, ale jeho zakončení předcházel ofsajd. Na bezbrankové remíze se v týmu hostů podíleli záložník olomoucké Sigmy Kostadinov a obránce Stojčevski ze Slovácka. Ve druhém poločase k nim přibyl útočník Ristovski z Bohemians.
Kazachstán ve třech předchozích utkáních nedal ani gól, ale s Lichtenštejnskem z 204. místa světového žebříčku si poradil. V březnu vyhrál na jeho půdě 2:0 a tentokrát stihl dvě branky už během úvodní půlhodiny.
Hlavní postavou byl Kenžebek, který vstřelil dva góly a na jeden přihrál Zajnutdinovovi před prázdnou branku. Pro nejlepšího střelce Kazachstánu to byl patnáctý gólový zápis. Hosté prohráli i šestý kvalifikační zápas a opět bez vstřelené branky.
Ale ani Kazachstán na čtvrtém místě skupiny J už nemá reálnou naději na postup.
Kvalifikace mistrovství světa 2026 ve fotbale - evropská část:
Skupina A:
Belfast: Severní Irsko - Slovensko 2:0 (1:0)
Branky: 18. vlastní Hrošovský, 81. Hume.
Sinsheim: Německo - Lucembursko 4:0 (2:0)
Branky: 21. z pen. a 51. Kimmich, 12. Raum, 48. Gnabry. ČK: 20. Carlson (Luc.).
Tabulka:
|1.
|Německo
|3
|2
|0
|1
|7:3
|6
|2.
|Severní Irsko
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3.
|Slovensko
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|4.
|Lucembursko
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
Skupina B:
Solna: Švédsko - Švýcarsko 0:2 (0:0)
Branky: 65. Xhaka z pen., 90+4. Manzambi.
Priština: Kosovo - Slovinsko 0:0
Tabulka:
|1.
|Švýcarsko
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|2.
|Kosovo
|3
|1
|1
|1
|2:4
|4
|3.
|Slovinsko
|3
|0
|2
|1
|2:5
|2
|4.
|Švédsko
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
Skupina D:
Paříž: Francie - Ázerbájdžán 3:0 (1:0)
Branky: 45.+2 Mbappé, 69. Rabiot, 84. Thauvin.
Reykjavík: Island - Ukrajina 3:5 (1:2)
Branky: 59. a 75. Gudmundsson, 35. Ellertsson - 14. a 45.+ 5 Malinovskyj, 45. Huculjak, 85. Kaljužnyj, 88. Očeretko.
Tabulka:
|1.
|Francie
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|2.
|Ukrajina
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3.
|Island
|3
|1
|0
|2
|9:7
|3
|4.
|Ázerbájdžán
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
Skupina J:
Astana: Kazachstán - Lichtenštejnsko 4:0 (2:0)
Branky: 26. a 59. Kenžebek, 28. Zajnutdinov, 81. Kasym.
Gent: Belgie - Severní Makedonie 0:0
Tabulka:
|1.
|Severní Makedonie
|6
|3
|3
|0
|11:2
|12
|2.
|Belgie
|5
|3
|2
|0
|17:4
|11
|3.
|Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|4.
|Kazachstán
|6
|2
|0
|4
|7:11
|6
|5.
|Lichtenštejnsko
|6
|0
|0
|6
|0:23
|0