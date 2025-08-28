Fotbal

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí oficiálně zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický prvoligový klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Ladislav Krejčí v reprezentačním dresu
Ladislav Krejčí v reprezentačním dresu | Foto: Reuters

Po splnění blíže nespecifikovaných podmínek se odchovanec Zbrojovky Brno automaticky stane hráčem "Vlků" do roku 2030. Wolverhampton o tom informoval na svém webu.

Krejčí po loňském přestupu ze Sparty strávil v Gironě pouze jednu sezonu. Za španělský klub ještě naskočil do úvodních dvou kol nového ročníku, nyní ale míří na své druhé zahraniční angažmá.

Podle spekulací médií by Wolverhampton mělo hostování vyjít na šest milionů liber (171 milionů korun), výše opce by se měla pohybovat kolem 20 milionů liber (569 milionů korun).

Krejčí bude prvním českým hráčem v barvách "Vlků". Wolverhampton nepřetržitě působí v Premier League od sezony 2018/19, v minulém ročníku obsadil 16. místo. Po dvou kolech nové sezony mu v tabulce patří předposlední pozice dosud bez bodového zisku.

"Jsem nadšený, čeká mě největší liga na světě. Je to pro mě velký úspěch, je to sen. Jsem vděčný za tuto příležitost od klubu a od všech, kteří se na tom podíleli a vložili do mě důvěru. Doufám, že jim to oplatím," uvedl reprezentační stoper.

Krejčí bude čtvrtým Čechem v Premier League po záložníkovi Tomáši Součkovi z West Hamu a brankářích Antonínu Kinském z Tottenhamu s Václavem Hladkým z Burnley. Ve Španělsku po jeho odchodu zůstane jen gólman Jiří Letáček v Getafe.

Krejčí za Gironu nastoupil do 38 soutěžních zápasů s bilancí dvou branek, v minulé sezoně si s ní zahrál i hlavní fázi Ligy mistrů.

Předtím z pozice kapitána dovedl pražskou Spartu ke dvěma českým ligovým titulům po sobě. V reprezentačním "áčku" má na kontě 20 startů a tři góly.

Čeští hráči v top evropských ligách

Anglie (4):
Václav Hladký (Burnley)
Antonín Kinský (Tottenham)
Ladislav Krejčí (Wolverhampton)
Tomáš Souček (West Ham)

Itálie (2):
Antonín Barák (Fiorentina)
Martin Vitík (Boloňa)

Německo (6):
Vladimír Coufal, Adam Hložek, Robin Hranáč (Hoffenheim)
Václav Černý (Wolfsburg)
Alex Král (Union Berlín)
Patrik Schick (Leverkusen)

Španělsko (1):
Jiří Letáček (Getafe)

Monstrum, uvádějí Wolves Krejčího. Řeší se virální záběry i "nesmyslné" peníze

