Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

Shaka Hislop byl roky symbolem klidu, autority a spolehlivosti. Fanoušci Newcastlu si ho pamatují jako brankáře, který v devadesátých letech držel tým v těžkých chvílích a během své kariéry se stal oporou i v reprezentaci Trinidadu a Tobaga.
Teď sedmapadesátiletý bývalý gólman prožívá období, kdy fotbal jde automaticky stranou - oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty.
"Je to diagnóza, kterou nikdy nechceš slyšet, ale přijímám ji jako další výzvu," řekl včera Hislop v prohlášení pro americkou stanici ESPN, kde dlouhodobě působí jako analytik.
"Mám před sebou léčbu a nevím, jak dlouho bude trvat, ale jsem připraven bojovat. Vždycky jsem věřil, že odvaha začíná pravdou."
Hislop přiznal, že nemoc už vykazuje agresivní charakter, ale i přesto si zachovává optimismus a typický klid. Poděkoval rodině, přátelům i bývalým spoluhráčům, kteří mu během posledních dní zaplnili telefon podporujícími zprávami.
"Ta podpora je ohromující. Dodává mi sílu a připomíná, že nejsem sám. Jsem vděčný za každého, kdo mi drží palce," dodal.
Reakce ze světa fotbalu přicházejí jedna za druhou. Newcastle United na sociálních sítích okamžitě sdílel vzkaz:
"Shako, jsme s tebou. Celá rodina Magpies ti přeje hodně sil." Podobně reagovali i fanoušci, kteří Hislopa považují za jednu z nejoblíbenějších postav klubu v éře Kevina Keegana.
Odborníci dlouhodobě upozorňují, že rakovina prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, a přesto se o ní stále málo mluví.
Hislop teď podle svých slov chce využít pozornosti, kterou jeho příběh přitahuje, a povzbudit muže, aby neodkládali pravidelná vyšetření. "Kdyby můj příběh pomohl zachránit jediný život, stojí to za to," uvedl.
Před Hislopem stojí dlouhá a náročná cesta. Léčbu začne v nejbližších týdnech. A i když zatím netuší, co bude dál, má jasno v jedné věci: nevzdá se. "Celý život jsem se snažil být bojovníkem. Teď mě čeká ten největší zápas," řekl s odhodláním.