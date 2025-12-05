Fotbal

Brankářská legenda Premier League bojuje s agresivní nemocí a varuje: Nezanedbejte to

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Bývalý reprezentační brankář Trinidadu a Tobaga a ikona Newcastlu Shaka Hislop oznámil, že trpí rakovinou prostaty. Začíná nejtěžší zápas svého života.
Shaka Hislop
Shaka Hislop | Foto: INTERFOTO / Subjects, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Shaka Hislop byl roky symbolem klidu, autority a spolehlivosti. Fanoušci Newcastlu si ho pamatují jako brankáře, který v devadesátých letech držel tým v těžkých chvílích a během své kariéry se stal oporou i v reprezentaci Trinidadu a Tobaga.

Teď sedmapadesátiletý bývalý gólman prožívá období, kdy fotbal jde automaticky stranou - oznámil, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu prostaty.

"Je to diagnóza, kterou nikdy nechceš slyšet, ale přijímám ji jako další výzvu," řekl včera Hislop v prohlášení pro americkou stanici ESPN, kde dlouhodobě působí jako analytik.

"Mám před sebou léčbu a nevím, jak dlouho bude trvat, ale jsem připraven bojovat. Vždycky jsem věřil, že odvaha začíná pravdou."

Hislop přiznal, že nemoc už vykazuje agresivní charakter, ale i přesto si zachovává optimismus a typický klid. Poděkoval rodině, přátelům i bývalým spoluhráčům, kteří mu během posledních dní zaplnili telefon podporujícími zprávami.

"Ta podpora je ohromující. Dodává mi sílu a připomíná, že nejsem sám. Jsem vděčný za každého, kdo mi drží palce," dodal.

Reakce ze světa fotbalu přicházejí jedna za druhou. Newcastle United na sociálních sítích okamžitě sdílel vzkaz:

"Shako, jsme s tebou. Celá rodina Magpies ti přeje hodně sil." Podobně reagovali i fanoušci, kteří Hislopa považují za jednu z nejoblíbenějších postav klubu v éře Kevina Keegana.

Odborníci dlouhodobě upozorňují, že rakovina prostaty patří k nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů, a přesto se o ní stále málo mluví.

Hislop teď podle svých slov chce využít pozornosti, kterou jeho příběh přitahuje, a povzbudit muže, aby neodkládali pravidelná vyšetření. "Kdyby můj příběh pomohl zachránit jediný život, stojí to za to," uvedl.

Před Hislopem stojí dlouhá a náročná cesta. Léčbu začne v nejbližších týdnech. A i když zatím netuší, co bude dál, má jasno v jedné věci: nevzdá se. "Celý život jsem se snažil být bojovníkem. Teď mě čeká ten největší zápas," řekl s odhodláním.

 
