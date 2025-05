Letící sedačka a zkrvavený hráč. Drama ve skotské lize skončilo skandálem

Obránce Aberdeenu Jack MacKenzie utrpěl vážné poranění hlavy poté, co byl zasažen částí sedačky hozené z vlastního sektoru fanoušků.

Na stadionu Tannadice v Dundee se včera odehrála scéna, která šokovala celý skotský fotbal. Obránce Aberdeenu Jack MacKenzie byl po závěrečném hvizdu zasažen částí sedačky hozené z vlastního sektoru fanoušků.

Incident se stal po prohře Aberdeenu 1:2 s domácím Dundee United, která znamenala, že Aberdeen skončil pátý a přišel o účast v evropských pohárech.

MacKenzie, který do zápasu vůbec nenastoupil, vyběhl po utkání na hřiště, když fanoušci domácích oslavovali postup do Evropy. V tom okamžiku ale z horní části tribuny vyletěla sedačka. Tedy z místa, kde stáli fanoušci jeho Aberdeenu.

Podle prohlášení klubu utrpěl vážné poranění obličeje a byl ošetřen přímo na hřišti. Poté 24letého obránce odnesli na nosítkách s obvázanou hlavou.

"To, co se stalo Jackovi, je naprosto nepřijatelné," prohlásil trenér Aberdeenu Jimmy Thelin. "Je to skutečně vážné zranění, ale Jack je v pořádku. Lékařský tým odvedl skvělou práci."

Skotská policie zahájila vyšetřování incidentu a vyzvala svědky, aby poskytli jakékoli informace nebo záznamy, které by mohly pomoci identifikovat pachatele. "Jedná se o bezmyšlenkovitý čin, který vážně zranil hráče. Takové chování nebude tolerováno," uvedl superintendent Ray Birnie.

Skotská profesionální fotbalová liga (SPFL) rovněž incident odsoudila a slíbila spolupráci s policií a oběma kluby při vyšetřování. "Je nesmírně zklamáním a frustrující, že jeden z nejnapínavějších zápasů sezony byl poznamenán takovým morálním selháním," uvedl mluvčí soutěže.

Zástupce Dundee United, jejichž tým se díky vítězství posunul na čtvrté místo a zajistil si účast v evropských pohárech, celá věc také šokovala. Trenér domácích Jim Goodwin označil čin za "absolutní ostudu" a vyjádřil podporu MacKenziemu.